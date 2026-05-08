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Veículos Anfavea: Brasil produz 225,8 mil veículos em abril, avanço de 2,4% na comparação anual Em relação a março, no entanto, volume foi 9,5% menor

O Brasil produziu 225,8 mil veículos em abril, avanço de 2,4% na comparação com igual período do ano passado, mas uma queda de 9,5% em relação a março (249,4 mil). Os números constam do balanço mensal da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresentado nesta sexta-feira.

Nos quatro primeiros meses do ano, o volume de produção no Brasil chegou a 872,6 mil veículos, alta de 4,9% em relação a igual período do ano passado.

Segundo o relatório da Anfavea, as exportações em queda impediram um melhor ritmo dos fabricantes nacionais no acumulado do ano. Foram exportadas 142,4 mil unidades, um recuo de 16,9% no quadrimestre. E, embora os embarques de 43,2 mil veículos em abril tenham sido 8,2% maiores em relação a março, na comparação com abril de 2025, houve recuo de 11,7%.

De acordo com a Anfavea, a produção do mês passado foi prejudicada pela queda nas exportações, ainda refletindo o esfriamento do mercado argentino neste ano. Nos primeiros quatro meses de 2025, a Argentina comprou 101,5 mil veículos feitos no Brasil. Este ano o volume caiu para 71,1 mil unidades em igual período.

A entidade ressalta ainda que as importações seguem em alta, apesar da produção de novas marcas no país.

“Esperava-se uma substituição da importação pela produção local à medida em que novos fabricantes começassem a atuar em território nacional, mas por enquanto isso ainda não ocorreu”, comentou o presidente da Anfavea, Igor Calvet.

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