Anfavea: carro sustentável levou a alta de 16,7% nas vendas de veículos do programa em julho

O programa concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos classificados na categoria de carros "de entrada" compactos

Anfavea: carro sustentável levou a alta de 16,7% nas vendas de veículos do programa em julho.

O programa Carro Sustentável, lançado pelo governo federal no mês passado, levou a uma alta de 16,7% nas vendas de veículos incluídos na medida, informou nesta quinta-feira, 7, Igor Calvet, presidente da Anfavea, entidade que representa as montadoras no País.

O programa concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos classificados na categoria de carros "de entrada" compactos (como o Kwid, da Renault, e o Mobi, da Fiat).

Durante coletiva de apresentação dos dados do setor do mês de julho, Calvet destacou que o resultado precisa ser comemorado, sobretudo dentro do segmento de veículos leves no País.

O programa segue em vigor até o final de 2026 e, por isso, Calvet destacou que o efeito positivo deve ser diluir ao longo dos próximos meses, não ocasionado qualquer "explosão" nas vendas. "Recebi relatos de que, só no primeiro final de semana após o anúncio, houve um aumento de 15% no movimento das concessionárias. As vendas se concretizam ao longo do tempo e é preciso entender quais serão os impactos mais duradouros do programa", detalhou.

Em julho, as vendas de veículos cresceram 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme informou a Anfavea. Na comparação com junho, a alta foi de 14,2%.

Além dos efeitos do programa, Calvet citou que o resultado foi positivamente influenciado pelo efeito calendário, já que o mês de julho teve três dias úteis a mais neste ano do que em 2024.
 

