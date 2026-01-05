A- A+

rio de janeiro Angra 2 vai parar por 50 dias a partir do dia 16 para reabastecimento, diz Eletronuclear Ação programada ocorre aproximadamente a cada 13 meses em linha com as necessidades do Sistema Interligado Nacional

A usina nuclear Angra 2, no Rio de Janeiro, vai parar para abastecimento de parte do combustível por cerca de 50 dias a partir do dia 16 de janeiro, informou a Eletronuclear. A estatal vai aproveitar o período para realizar manutenções e inspeções preventivas em diversos equipamentos e modernização da unidade, "fundamentais para a segurança e a confiabilidade da operação da usina", destacou a companhia.

O reabastecimento de Angra 2 ocorre aproximadamente a cada 13 meses e são programadas com um ano de antecedência, e em linha com as necessidades do Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Todo o processo é coordenado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, enquanto a unidade permanecer desligada, o ONS despacha a energia de outras usinas do SIN, de forma a garantir um abastecimento seguro de eletricidade para o País", explicou a Eletronuclear em nota nesta segunda-feira, 5. A unidade tem capacidade instalada de 1.350 megawatts (MW).

Durante a parada, será realizada a substituição de 56 elementos combustíveis, o que corresponde a aproximadamente 30% do núcleo do reator. Além disso, estão planejadas cerca de 5 mil atividades de manutenção e testes. As ações abrangem desde o reabastecimento do núcleo do reator até inspeções estruturais em equipamentos de grande relevância e revisões em sistemas essenciais para a geração de energia.

Entre as principais atividades estão a revisão geral do gerador principal e a substituição do disjuntor principal do gerador, intervenções de alta complexidade e relevância estratégica, indispensáveis para assegurar a confiabilidade e a segurança da operação da usina ao longo do próximo ciclo de geração.

Para a execução dessas tarefas, cerca de 1.200 profissionais serão mobilizados, sendo aproximadamente 1.090 trabalhadores brasileiros e 110 estrangeiros. A parada ocorre em regime contínuo, 24 horas por dia, com equipes organizadas em turnos de 12 horas.

"Os serviços preparatórios já estão em andamento, incluindo a montagem do canteiro de apoio, com instalação de contêineres, oficinas e sistemas elétricos provisórios, garantindo a infraestrutura necessária para a execução da parada", informou a empresa.



Veja também