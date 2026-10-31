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Justiça Anita Harley: Justiça encerra processo por dívida de elevador de mansão Empresa cobrava R$ 11,2 mil devidos em contratos de manutenção

A Justiça de São Paulo encerrou uma cobrança de cerca de R$ 11,2 mil que a TK Elevadores movia contra Anita Harley, principal acionista das Casas Pernambucanas, que está em coma desde 2016 e cuja fortuna é centro da disputa mostrada na série documental "O testamento: O segredo de Anita Harley", do Globoplay.

O imbróglio referia-se, segundo a jornalista Fábia Oliveira, a mensalidades atrasadas de manutenção de elevadores da mansão onde ela morava antes de sofrer um AVC.

A juíza Flavia Poyares Miranda entendeu que a empresa recorreu a um tipo de cobrança que a lei só permite contra quem pode responder pelos próprios atos. Os contratos, porém, foram assinados em nome de Anita em 2019 e 2023, quando ela já estava em coma e havia sido declarada judicialmente incapaz.

Spin-off

Depois do sucesso de "O testamento", que colocou Anita Harley em evidência, a TV Globo prepara uma série derivada chamada "A clínica".

A história é centrada na Clínica Maxwell, em Atibaia, litoral de São Paulo, e havia sido mencionada na produção original, pois é lá que estaria internada Vidya, sobrinha da principal controladora das Casas Pernambucanas.

De acordo com médicos e peritos ouvidos na primeira série, ela não apresentaria condições que demandassem uma internação contínua.

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