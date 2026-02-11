A- A+

PETRÓLEO ANP: após fechar 5º Ciclo da OPP, 6º Ciclo pode ser aberto a qualquer momento Segundo a agência, o 6ª Ciclo pode ser aberto a qualquer momento

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que concluiu o 5º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC 5), que arrecadou cerca de R$ 989 milhões em 2025. Segundo a agência, o 6ª Ciclo pode ser aberto a qualquer momento.

No leilão realizado em junho do ano passado, foram assinados 34 contratos de concessão de blocos exploratórios localizados nas bacias dos Parecis, Foz do Amazonas, Santos e Pelotas. Com o resultado, haverá uma ampliação de cerca de 15% da área exploratória contratada no País, com investimentos mínimos estimados em R$ 1,5 bilhão na fase de Exploração, informou a ANP

"A bacia da Foz do Amazonas ocupou lugar de destaque, consolidando a Margem Equatorial como uma das fronteiras exploratórias mais atrativas do cenário internacional", destacou a agência.

Somente na bacia da Foz do Amazonas - onde a Petrobras explora sozinha atualmente o poço de Morpho -, foram arrematados 19 blocos, com bônus de assinatura de aproximadamente R$ 844 milhões. O compromisso exploratório é da ordem de cerca de R$ 1 bilhão.

Na bacia Foz do Amazonas houve concorrência em sete blocos, além do pagamento de ágios elevados, em alguns casos próximos a 3 000%, que segundo a ANP, evidenciaram forte competição entre grandes players internacionais.

Para o 6º Ciclo, ainda sem data marcada, estão em oferta 450 blocos exploratórios e cinco áreas com acumulação marginal localizados em 11 bacias sedimentares, contemplando oportunidades para diferentes perfis de empresas. Há áreas disponíveis em bacias onshore maduras e de nova fronteira, bem como, no ambiente offshore, nas prolíficas bacias de Santos e de Campos e nas bacias do Espírito Santo e do Ceará.

Para que seja realizado o leilão, afirmou a ANP, basta que seja declarado o interesse por determinado bloco ou blocos nos setores disponíveis.



