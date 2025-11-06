Qui, 06 de Novembro

Economia

ANP: Após pedidos de vista, julgamento de suspeição sobre diretores no caso Refit é adiado

A Refit afirma que os dois diretores não teriam isenção para o julgamento do processo que interditou a refinaria no mês passado

A Refit afirma que os diretores teriam interesse na matéria e que o processo de interdição, sorteado para os diretores conforme regimento da ANPA Refit afirma que os diretores teriam interesse na matéria e que o processo de interdição, sorteado para os diretores conforme regimento da ANP - Foto: Saulo Cruz / MME

Com o pedido de vistas dos diretores Fernando Moura e Daniel Maia, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) adiou a decisão sobre o pedido da Refit (ex-Refinaria de Manguinhos) de impedimento e suspeição sobre os votos dos diretores da agência Pietro Mendes e Symone Araújo no caso da interdição da refinaria.

Em voto incisivo, o diretor-geral da ANP e relator do processo, Artur Watt, rejeitou o pedido da Refit, avaliando que as alegações são infundadas. A Refit afirma que os dois diretores não teriam isenção para o julgamento do processo que interditou a refinaria no mês passado.

A Refit afirma que os diretores teriam interesse na matéria e que o processo de interdição, sorteado para os diretores conforme regimento da ANP, foi realizado de forma sigilosa.

Segundo Watt, a expectativa é de que a matéria volte o mais rapidamente possível para votação, já que desta decisão depende o julgamento para a volta da operação da refinaria. Se as suspeições forem aceitas pela diretoria da ANP, os dois diretores não poderão votar no processo da interdição da Refit.

