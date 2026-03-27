A- A+

Combustível ANP aprova metodologia de subvenção ao diesel com trava para a Petrobras A metodologia foi aprovada por 3 votos a favor e dois contra

Leia também

• Não há fato novo sobre recompra da Refinaria de Mataripe, afirma Petrobras

• Petrobras amplia oferta de diesel e gasolina em meio à baixa importação para abril

• Petrobras faz nova descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou a metodologia que vai definir o preço de referência para o programa de subvenção ao diesel do governo federal. Há duas semanas, para conter a alta do preço do petróleo no mercado internacional, foi anunciado o pagamento de uma subvenção a produtores e importadores de diesel, no valor de R$ 0,32 por litro. Esse valor será abatido do preço final, ou seja, o consumidor terá um desconto. No pacote de medidas, o PIS/Cofins que incide sobre o diesel também foi zerado, mas a medida ainda não trouxe reflexos na bomba.

Na bomba: Diesel e gasolina sobem pela quarta semana seguida nos postos, diz ANP

Restrição: Petrobras amplia oferta de diesel e gasolina em meio à baixa importação para abril

Em reunião nesta sexta-feira, a diretoria da ANP aprovou a metodologia para a fórmula do preço de referência do diesel, que partirá do preço-base fixado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Na semana passada, ficou definido que cada região terá valores específicos com base em duas tabelas: uma para o diesel importado, com preços entre R$ 5,28 e R$ 5,51, e outra para o diesel produzido no país, como o da Petrobras, entre R$ 3,51 e R$ 3,86.

Assim, segundo a ANP, o preço de referência terá como base a tabela do MME, acrescido de um valor correspondente à variação do PPI (Preço de Paridade de Importação), ajustada por um diferencial entre o preço de entrega do diesel americano e o de outras origens, como a Rússia.

Ficou definida ainda uma trava para a referência de preço válida para o diesel nacional, como o da Petrobras, caso ocorra uma queda do preço internacional via PPI, que incidiria caso a fórmula fosse aplicada nesse cenário. O objetivo é criar um mecanismo para proteger a estatal, evitando que ela tenha que reduzir seus preços para acessar a subvenção.

A metodologia foi aprovada por 3 votos a favor e dois contra.

Veja também