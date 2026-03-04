A- A+

multa ANP autua Petrobras após fiscalização na Margem Equatorial; multa pode chegar a R$ 2 mi Estatal ainda tem direito de defesa

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autuou a Petrobras pela identificação de não conformidade crítica na sonda ODN-II, que está fazendo a perfuração do poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. A multa pode chegar a R$ 2 milhões, mas a estatal ainda tem direito de defesa.

A ANP explicou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a multa não se refere ao vazamento de fluido de perfuração ocorrido em 4 de janeiro, e que provocou a suspensão das operações por quase um mês.

Segundo a agência, a autuação se deu durante fiscalização feita na sonda para verificação da conformidade do seu Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional.

"Uma das conclusões da auditoria foi de que houve um desvio nos planos e procedimentos para teste, inspeção e manutenção das bombas de combate a incêndio da instalação. Tal desvio foi classificado como não conformidade crítica e gerou auto de infração à Petrobras", informou a ANP.

Outras não conformidades foram constatadas e a ANP determinou prazos para que a Petrobras sane cada uma das não conformidades encontradas: entre 30 e 90 dias, de acordo com a gravidade de cada infração.



