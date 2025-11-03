A- A+

PRODUÇÃO ANP confirma produção acima de 5 milhões de boed em setembro, com novo recorde no pré-sal No pré-sal, a produção de petróleo somou 3,209 milhões de bpd e a de gás natural, 148,3 milhões de m3/d

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou que a produção de petróleo e gás natural no Brasil superou os 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em setembro, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), atingindo 5,114 milhões de boed. A marca foi impulsionada pela produção do pré-sal, que bateu novo recorde ao alcançar 4,143 milhões de boed.

No caso do petróleo, foram extraídos em território nacional em setembro, 3,915 milhões de barris por dia (bpd), um aumento de 0,5% na comparação com agosto e de 12,7% em relação ao mesmo mês de 2024.

Já a produção de gás natural foi de 190,60 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). Isso representou um aumento de 0,9% em comparação ao mês anterior e de 12,1% com relação a setembro de 2024, informou a ANP.

No pré-sal, a produção de petróleo somou 3,209 milhões de bpd e a de gás natural, 148,3 milhões de m3/d, representando 81,1% do total nacional.

Segundo a ANP, em setembro o aproveitamento de gás natural foi de 97,9%. Foram disponibilizados ao mercado 66,24 milhões de m³/d e a queima foi de 4,10 milhões de m³/d. A queima reduziu em 16,1% se comparada ao mês anterior e cresceu 12,8% na comparação com setembro de 2024.

O campo de Tupi, no pré-sal da bacia de Santos, foi o maior produtor, registrando 818,08 bpd de petróleo e 40,48 milhões de m³/d de gás natural.

A instalação com a maior produção de petróleo foi o FPSO Almirante Tamandaré, operando nos campos de Búzios e de Tambuatá, com 222.160 bbl/d.

Já a maior produção de gás natural foi do FPSO Guanabara, na jazida compartilhada de Mero, com 12,13 milhões de m³/d de gás natural.



