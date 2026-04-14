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Agência Nacional do Petróleo ANP convoca audiência para a inclusão de 45 blocos na Oferta Permanente de Concessão Audiência pública está prevista para o próximo dia 28, a partir das 14 horas, por meio de videoconferência e não altera as regras já estabelecidas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) convocou uma audiência pública para a inclusão de 45 blocos adicionais na Oferta Permanente de Concessão (OPC). Com isso, o edital passará a contar com 495 blocos exploratórios disponíveis.

A audiência pública está prevista para o próximo dia 28, a partir das 14 horas, por meio de videoconferência e não altera as regras já estabelecidas. Os detalhes foram publicados no Diário Oficial da União.

Os novos blocos, 37 marítimos, localizados nas Bacias de Campos e Santos, e oito terrestres, na Bacia Potiguar, já obtiveram manifestação conjunta favorável do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA) e do Ministério de Minas e Energia (MME).

O edital vigente até aqui contempla atualmente 450 blocos exploratórios e cinco áreas com acumulações marginais.

Com a inclusão de novas áreas, a ANP busca ampliar a atratividade do portfólio de áreas da OPC para que um novo ciclo de oferta aconteça ainda em 2026. Para que seja iniciado o leilão, as empresas precisam declarar interesse por determinado bloco ou blocos nos setores disponíveis.

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