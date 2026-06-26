ANP: Diesel e gás de cozinha fecham junho em queda e gasolina tem ligeira alta
O preço do diesel caiu 0,98% e do botijão de 13 quilos de GLP, 0,83%. Já a gasolina registrou alta de 0,15%
Os preços do diesel e do gás de cozinha caíram em junho, enquanto a gasolina registrou uma leve alta, informa o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicado nesta sexta-feira (26). O preço do diesel caiu 0,98% e do botijão de 13 quilos de GLP, 0,83%. Já a gasolina registrou alta de 0,15%.
Em relação ao desempenho dos preços na semana de 21 a 27 de junho, na comparação com a semana anterior, o preço da gasolina ficou estável, em R$ 6,62 o litro; o diesel recuou 0,5%, para R$ 7,05 o litro; e o gás de cozinha caiu 0,4%, para R$ 114,02 o botijão de 13 quilos.
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Os maiores preços do diesel e da gasolina foram encontrados no Guarujá, São Paulo, a R$ 9,79 e R$ 9,69 o litro, respectivamente Já o gás de cozinha mais caro foi registrado em Boa Vista, Roraima, a R$ 156,00 o botijão.
O preço dos combustíveis segue a trajetória decrescente do preço do petróleo no mercado internacional, e reflete medidas de subvenção adotadas pelo governo brasileiro para evitar que a volatilidade dos preços externos chegue ao bolso do consumidor final.