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Combustíveis

ANP discute na 3ªF tarifa de transporte de gás após resolução de impasse entre Petrobras e NTS

A mudança de posição da ANP ocorreu após a Petrobras desistir de negociar com a NTS, conforme carta enviada pela estatal à transportadora em 10 de novembro, com cópia para a ANP e o MME

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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - Foto: Marcus Almeida / Divulgação ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai retomar a discussão sobre a revisão tarifária das transportadoras de gás natural NTS, TAG, TBG, GOM e TSB. O tema será tratado em uma reunião de diretoria extraordinária, dia 18, às 10h, no âmbito da terceira fase da revisão tarifária do transporte de gás para o ciclo 2026-2030.

Em deliberação de 12 de novembro, o colegiado reviu a decisão tomada em 9 de novembro, quando havia determinado o sobrestamento - suspensão temporária - por 15 dias da ação regulatória. A interrupção havia sido aprovada após pedido do Ministério de Minas e Energia (MME), que atendia a uma solicitação da Petrobras e da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para buscar uma solução negociada.

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A mudança de posição da ANP ocorreu após a Petrobras desistir de negociar com a NTS, conforme carta enviada pela estatal à transportadora em 10 de novembro, com cópia para a ANP e o MME. Segundo a agência, os demais pleitos e recursos apresentados no processo seguem em análise.

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