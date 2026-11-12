A- A+

Combustíveis ANP discute na 3ªF tarifa de transporte de gás após resolução de impasse entre Petrobras e NTS A mudança de posição da ANP ocorreu após a Petrobras desistir de negociar com a NTS, conforme carta enviada pela estatal à transportadora em 10 de novembro, com cópia para a ANP e o MME

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai retomar a discussão sobre a revisão tarifária das transportadoras de gás natural NTS, TAG, TBG, GOM e TSB. O tema será tratado em uma reunião de diretoria extraordinária, dia 18, às 10h, no âmbito da terceira fase da revisão tarifária do transporte de gás para o ciclo 2026-2030.

Em deliberação de 12 de novembro, o colegiado reviu a decisão tomada em 9 de novembro, quando havia determinado o sobrestamento - suspensão temporária - por 15 dias da ação regulatória. A interrupção havia sido aprovada após pedido do Ministério de Minas e Energia (MME), que atendia a uma solicitação da Petrobras e da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para buscar uma solução negociada.

A mudança de posição da ANP ocorreu após a Petrobras desistir de negociar com a NTS, conforme carta enviada pela estatal à transportadora em 10 de novembro, com cópia para a ANP e o MME. Segundo a agência, os demais pleitos e recursos apresentados no processo seguem em análise.

Veja também