ANP divulga resultados de ações de fiscalização em nove unidades da Federação

A- A+

Entre os dias 7 e 10 de abril, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fiscalizou o mercado de combustíveis em nove unidades da Federação. Nas ações, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis e lubrificantes.

No período, destacou-se a participação da ANP em uma força-tarefa com Procon, Ministério Público do Piauí, Instituto de Metrologia do Estado do Piauí e Instituto de Metrologia e Qualidade do Maranhão (INMEQ), nos estados do Maranhão e Piauí, que resultou em autuações e interdições em postos.

Veja abaixo mais informações sobre essa operação, bem como sobre as principais ações nas demais unidades federativas do país:

Pernambuco

Foram fiscalizados 13 postos de combustíveis e uma revenda de GLP, nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Paulista.

Em Recife, um posto de combustíveis foi autuado e interditado por apresentar bico de abastecimento do óleo diesel S10 com irregularidades no volume dispensado por sua bomba medidora.

Quatro postos foram autuados, em Recife e Cabo de Santo Agostinho, por terem medida-padrão de 20 litros (equipamento usado no teste de volume, que pode ser exigido pelo consumidor) em desacordo com as normas.

No estado, uma amostra foi coletada para análise em laboratório.

Veja também