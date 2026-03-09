ANP diz que recebeu informação sobre dificuldades pontuais de aquisição de diesel no RS

A- A+

BRASIL

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que recebeu informações sobre dificuldades pontuais de aquisição de diesel por produtores rurais no Rio Grande do Sul. De acordo com a agência, no entanto, a produção e a entrega do combustível seguem em ritmo regular pelo principal fornecedor da região, a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), da Petrobras.

A oferta de diesel está em risco no Brasil devido ao aumento do preço do produto no mercado internacional, que descolou do praticado no mercado interno pelas refinarias brasileiras e inviabilizou importações.

"Cabe destacar que o Rio Grande do Sul é um estado que produz mais diesel do que consome, encontra-se com nível de estoque regular e não foram constatadas justificativas técnicas ou operacionais que expliquem uma eventual recusa no fornecimento do produto", explicou a agência.





Segundo a ANP, durante o final de semana passado, a agência entrou em contato com os principais fornecedores da região e apurou que o estado do Rio Grande do Sul conta com estoques suficientes para assegurar o abastecimento regular de diesel. Aumentos de preços injustificados no estado também serão objeto de investigação da ANP em conjunto com órgãos de defesa do consumidor.

"Equipes técnicas da ANP estão realizando verificação das instalações e operações relevantes. As distribuidoras serão formalmente notificadas para que prestem os devidos esclarecimentos à ANP sobre o volume em estoque, os pedidos recebidos e os pedidos efetivamente aceitos", disse a ANP em nota, ressaltando que está preparada para adotar todas as medidas cabíveis a fim de assegurar a continuidade e a normalidade da oferta de diesel no País.



