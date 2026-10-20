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Combustíveis ANP: gás de cozinha é único a subir na semana passada, enquanto gasolina e diesel caem Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo

Os preços dos combustíveis fecharam a semana passada perto da estabilidade em relação à semana anterior, mostra o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça-feira (20). Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo.

O gás de cozinha foi o único a subir de preço, enquanto gasolina e diesel tiveram um ligeiro recuo. O botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos passou de R$ 114,61 na primeira semana de outubro para R$ 114,73 na semana passada, de 10 a 17 de outubro, variação positiva de 0,1%.

Já o preço da gasolina caiu de R$ 6,54 o litro para R$ 6,53 o litro, uma queda de 0,15%. O diesel, cujo preço vem disparando no mercado internacional, teve um pequeno alívio de 0,3%, segundo a ANP.

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