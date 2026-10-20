ANP: gás de cozinha é único a subir na semana passada, enquanto gasolina e diesel caem
Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo
Os preços dos combustíveis fecharam a semana passada perto da estabilidade em relação à semana anterior, mostra o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça-feira (20). Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo.
O gás de cozinha foi o único a subir de preço, enquanto gasolina e diesel tiveram um ligeiro recuo. O botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos passou de R$ 114,61 na primeira semana de outubro para R$ 114,73 na semana passada, de 10 a 17 de outubro, variação positiva de 0,1%.
Leia também
• PF encontra conexões entre cartel de postos de combustíveis no Rio e empresas associados ao PCC
• 'Subsidiar combustíveis fósseis equivale a subsidiar o suicídio', denuncia secretário-geral da ONU
• Opep eleva projeção de combustíveis líquidos e mantém a do PIB do Brasil em 2026 e 2027
Já o preço da gasolina caiu de R$ 6,54 o litro para R$ 6,53 o litro, uma queda de 0,15%. O diesel, cujo preço vem disparando no mercado internacional, teve um pequeno alívio de 0,3%, segundo a ANP.