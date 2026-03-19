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Petrobras ANP intensifica monitoramento e aciona Petrobras para evitar risco de desabastecimento Estatal deve ainda apresentar informações discriminadas sobre as importações previstas, produtos a serem ofertados, preços de compra e venda, locais de internalização

A Agência Nacional do Petróleo aprovou nesta quinta-feira medidas para intensificar o monitoramento de estoques e importações e prevenir possíveis futuros problemas de abastecimento.

Embora afirme que não identifique restrições à manutenção das atividades ou à disponibilidade de combustíveis no mercado doméstico, o objetivo é monitorar estoques e importações. A informação foi antecipada pelo colunista do Globo Lauro Jardim.

A ANP vai notificar a Petrobras para que oferte imediatamente os volumes de combustíveis referentes aos leilões de diesel e de gasolina A de março de 2026 que haviam sido cancelados”.

“ A ANP já estava monitorando o mercado e recebendo diversos dados e informações, inclusive relacionadas aos cancelamentos de leilões da Petrobras”, disse.

Segundo a ANP, a estatal deve ainda apresentar informações discriminadas sobre as importações previstas, produtos a serem ofertados, preços de compra e venda, locais de internalização, datas de chegada dos navios, nome dos navios e demais informações pertinentes de forma a aumentar a previsibilidade do setor.

Entre as iniciativas, a agência determinou ainda que produtores, importadores e distribuidores de combustíveis deverão enviar informações sobre estoques e importações, até que seja declarado o encerramento do chamado “sobreaviso”. O mecanismo permite o monitoramento dinâmico do abastecimento, subsidiando possíveis ações preventivas, diz a ANP.

Dessa forma, as empresas notificadas deverão enviar dados e informações sobre estoques e movimentações, para gasolina A, óleo diesel A S10 e óleo diesel A S500. Segundo a ANP, deverão informar empresas como Petrobras, Refinaria de Manaus e Refinaria de Mataripe, além das distribuidoras Vibra, Ipiranga e Raízen. Estão na lista ainda Aten, Royal, Nimofas e Art Petro, além de importadoras.

A diretoria determinou ainda a flexibilização excepcional da resolução que trata dos estoques mínimos de combustíveis no Brasil. Com isso, as empresas poderão disponibilizar o combustível ao mercado, sem necessidade de manterem os estoques mínimos.

A ANP disse ainda que vai encaminhar ao Cade, que regula concorrência, a atual situação do abastecimento nacional.

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