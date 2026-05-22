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Agência Nacional do Petróleo ANP marca leilões de Concessão e de Partilha para 7 de outubro Conforme os cronogramas, ambas as sessões públicas de apresentação de ofertas estão previstas para ocorrer em 7 de outubro de 2026

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), os cronogramas do 6º Ciclo de Oferta Permanente de Concessão (OPC) e do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP).

Conforme os cronogramas, ambas as sessões públicas de apresentação de ofertas estão previstas para ocorrer em 7 de outubro de 2026.

Segundo a ANP, no 6º Ciclo da OPC poderão ser ofertados 495 blocos e cinco áreas com acumulações marginais, localizados nos diversos setores disponíveis na versão atual do edital. Já existem 36 empresas inscritas para o leilão.

Já na OPP, são 15 licitantes inscritas e aptas a apresentar declaração de interesse sobre 23 blocos.

Para participar do 6º Ciclo da OPC ou do 4º Ciclo da OPP, as empresas ainda não inscritas poderão requerer sua inscrição até 5 de junho, informou a agência.

Os setores que serão objeto do 6º Ciclo da OPC, bem como os blocos que estarão em oferta na sessão pública do 4º Ciclo da OPP, serão divulgados no dia 6 de agosto.

As empresas inscritas com interesse em participar dos ciclos terão até 21 de julho para apresentar declaração de interesse, acompanhada de garantia de oferta, quanto aos objetos em oferta nos editais.

Até o momento, foram realizados, pela ANP, cinco ciclos de Oferta Permanente no regime de concessão nos anos de 2019, 2020, 2022, 2023 e 2025, além de três ciclos de Oferta Permanente no regime de partilha de produção em 2022, 2023 e 2025.

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