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Combustível ANP: preço do diesel sobe 6,76% e chega a R$ 7,26 nos postos Foi a terceira semana seguida de avanço. A gasolina avançou 2,94%, passando de R$ 6,46 na semana passada para R$ 6,65%

Os preços dos combustíveis registraram alta pela terceira semana consecutiva. De acordo com levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP), gasolina e diesel tiveram aumento nos postos de combustíveis em todo o país.

O preço médio da gasolina subiu de R$ 6,46 para R$ 6,65, variação de 2,94% na semana que encerra amanhã. O diesel também ficou mais caro, passando de R$ 6,80 para R$ 7,26, com variação de 6,76%.

Com a possibilidade de a guerra no Oriente Médio durar mais tempo que o esperado, a ANP adotou medidas para intensificar o monitoramento de estoques e importações e prevenir possíveis futuros problemas de abastecimento.

A agência notificou a Petrobras na quinta-feira para que oferte imediatamente os volumes de combustíveis referentes aos leilões de diesel e de gasolina A de março de 2026 que haviam sido cancelados”.

“ A ANP já estava monitorando o mercado e recebendo diversos dados e informações, inclusive relacionadas aos cancelamentos de leilões da Petrobras”, disse.

Durante evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG) nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a Petrobras tenha um estoque regulador de combustíveis para momentos de crise, acrescentando que ficou decepcionado por estatal não fazer esse armazenamento.

Ele afirmou ainda que pretende recomprar a Refinaria Landulpho Alves, na Bahia.

— Nós fazemos as coisas que precisam ser feitas. Eles venderam a refinaria da Bahia, nós vamos comprar a refinaria da Bahia, pode demorar um pouco, mas nós vamos comprar — disse Lula, durante evento na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), em que foram anunciados investimentos de R$ 9 bilhões pela Petrobras.

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