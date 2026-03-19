Qui, 19 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BASE REGULATÓRIA

ANP prorroga por 15 dias consulta pública sobre Base Regulatória de Ativos

A consulta, que seria finalizada nesta quinta-feira, 19, passa a se encerrar no dia 3 de abril

Reportar Erro
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - Foto: Marcus Almeida / Divulgação ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a prorrogação, por 15 dias, da consulta pública sobre a regulação para valoração da Base Regulatória de Ativos (BRA) das transportadoras de gás natural, que irá vigorar entre 2026 e 2030 (o chamado Ciclo Tarifário 2026-2030).

A consulta, que seria finalizada nesta quinta-feira, 19, passa a se encerrar no dia 3 de abril, informou a agência.

Leia também

• ANP: Petrobras terá que informar importações previstas, produtos a serem ofertados e preços

• Durigan: Confaz aprovou acordo entre ANP e 21 Estados para compartilhar notas de combustíveis

• Haddad diz que 'especuladores' não baixaram diesel após medidas do governo e cobra ação da ANP



"Considerando a complexidade do tema, o grande volume de informações a serem avaliadas, o impacto no valor das tarifas de transporte, os relevantes questionamentos apresentados pelos agentes econômicos e a necessidade de assegurar máxima transparência e segurança jurídica, a ANP decidiu ampliar o prazo para análise das propostas pelo mercado e pela sociedade", explicou a ANP.

Segundo a autarquia, a prorrogação permitirá o aprofundamento da análise técnica, "reforçando o compromisso da ANP com a transparência, a segurança regulatória e a participação social".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter