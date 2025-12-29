Seg, 29 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SUSPENSÃO

ANP prorroga suspensão do comércio de biodiesel entre distribuidores congêneres por 180 dias

Medida surgiu após pedidos de distribuidoras para suspender a mistura obrigatória, que subiu de 14%, em 2024, para 15%, em agosto de 2025

Reportar Erro
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decide prorrogar por mais 180 diasA Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decide prorrogar por mais 180 dias - Foto: Marcus Almeida / Divulgação ANP

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu prorrogar por 180 dias a suspensão temporária da comercialização de biodiesel entre distribuidores congêneres, anteriormente prevista para o período de 1º de maio a 31 de dezembro desde ano.

Leia também

• Saída da dependência de combustível fóssil é possível, diz Marina Silva

• Operação contra sonegação fecha oito postos de combustível em Pernambuco 

• Petrobras está a postos para chegar em 25%, na mistura do biodiesel no diesel, diz Magda



O período inicial de suspensão foi aprovado pelo colegiado da agência em março, diante de indícios relevantes de distorções e irregularidades no funcionamento desse mercado, informou a ANP.

A medida surgiu após pedidos de distribuidoras para suspender a mistura obrigatória, que subiu de 14%, em 2024, para 15%, em agosto de 2025. Na época, a ANP negou a manutenção da mistura, preferindo proibir a transação entre distribuidores congêneres para investigar irregularidades.

"A extensão aprovada hoje é necessária para que a ANP aprofunde análises sobre os efeitos da vedação. A decisão também atende a pedidos de prorrogação do prazo de suspensão encaminhados à agência por agentes econômicos do mercado de combustíveis", explicou a ANP.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter