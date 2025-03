A- A+

PIB ANR: Bares e Restaurante tracionam PIB, mas inflação continua pressionando margens PIB fechou 2024 com alta de 3,4% frente 2023

Apesar do setor de bares e restaurantes ter contribuído para o crescimento do PIB de 2024, o diretor-executivo da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), Fernando Blower, avalia que o resultado também foi influenciado pela alta nos preços dos produtos.



"O resultado reflete, em grande medida, o repasse dos aumentos de preços ao consumidor, impulsionado pela inflação dos alimentos, e não necessariamente um ganho real em lucratividade, o que continua pressionando as margens", disse.





O PIB fechou 2024 com alta de 3,4% frente 2023, enquanto o segmento da ANR registrou aumento real de 5,5% na alimentação. "Esse desempenho foi superior ao avanço de 3,1% observado no setor de serviços como um todo", afirmou Blower.

Veja também