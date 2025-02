A- A+

BRASIL Antecipação de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS vai beneficiar mais de 15 milhões Decisão foi tomada por conta de o Carnaval cair no início do mês de março, o que atrasaria o pagamento no 5º dia útil

O governo decidiu antecipar o pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes à folha de fevereiro.



A medida, tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva devido ao carnaval, vai beneficiar aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto que receberiam nos dias 10, 11 e 12 de março, que terão, agora, o crédito antecipado para os dias 6 e 7.

Aqueles que receberiam o pagamento nos dias 10 e 11 terão os créditos do benefício liberados no dia 6. E os que estavam previstos para o dia 12 , vão receber no dia 7.

Com a decisão, a integralidade dos 40,6 milhões de beneficiários do INSS terá recebido seus pagamentos na primeira semana de março.

"O carnaval acabou empurrando o calendário de pagamentos do INSS para depois do dia 10. A antecipação da data, determinada pelo presidente Lula, beneficiará grande parte dos aposentados e pensionistas que receberiam mais adiante por conta do feriado", pontuou o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Presidente do INSS, Alessandro Stefanutto acrescentou que a antecipação da folha de fevereiro vai injetar R$ 59,51 bilhões na economia e beneficiará 25,47 milhões de pessoas quando somados os pagamentos ordinários e os antecipados.

No total, R$ 82,2 bilhões foram destinados para o pagamento da folha de fevereiro, que é paga no mês de março.

Número do benefício

Os pagamentos de fevereiro começaram no dia 24 de fevereiro para os beneficiários que recebem até um salário-mínimo (R$ 1.518) e têm benefício terminado em 1.



Já para quem tem renda mensal acima do piso nacional, o pagamento será creditado normalmente nos dias 6 e 7 de março.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Como consultar

Os segurados que têm acesso à internet podem acessar o site Meu INSS e conferir quanto vão receber. Após fazer o login na tela inicial, clique no serviço “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, é necessário ter login e senha.

Confira o calendário atualizado:

Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo:

Final 1 - 24 de fevereiro

Final 2 - 25 de fevereiro

Final 3 - 26 de fevereiro

Final 4 - 27 de fevereiro

Final 5 - 28 de fevereiro

Final 6 - 6 de março

Final 7 - 7 de março

Final 8 - 6 de março

Final 9 - 6 de março

Final 0 - 7 de março

Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo:

Finais 1 e 6 - 6 de março

Finais 2 e 7 - 7 de março

Finais 3 e 8 - 6 de março

Finais 4 e 9 - 6 de março

Finais 5 e 0 - 7 de março

