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ASSISTÊNCIA Antes de reajuste anunciado por Lula, valor mínimo do Bolsa Família estava em R$ 600 desde 2022 Piso do benefício vai subir para R$ 691

Antes do reajuste de 15% anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, o valor mínimo do Bolsa Família estava em R$ 600 desde agosto de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tentava a reeleição. Com a atualização monetária divulgada a cerca de duas semanas do pleito presidencial, o piso do benefício vai subir para R$ 691.

O piso de R$ 600 fora estabelecido no governo Jair Bolsonaro, quando houve a transição do Auxílio Emergencia, criado na pandemia de Covid-19, para o Auxílio Brasil – programa que voltou a ser chamado de Bolsa Família com a posse de Lula em 2023.

Bolsonaro, no entanto, havia previsto um “voucher” adicional de R$ 200 sobre o valor base do benefício, que era de R$ 400 na época, apenas até dezembro de 2022, sem prever no Orçamento de 2023 o custo do programa com R$ 600. Lula, ao assumir o governo, no entanto, conseguiu manter o benefício nesse valor por meio da PEC de Transição.

Depois, Lula fez ajustes no programa, e previu benefícios extras para para famílias com crianças pequenas e grávidas, por exemplo. O que altera o valor recebido por cada beneficiário. Atualmente, o programa atende 19,29 milhões de famílias no Brasil, segundo dados de setembro. Neste mês, o benefício médio será de R$ 678,18.

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