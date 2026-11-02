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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Anthropic prevê quase US$ 900 bilhões em gastos com IA nos próximos anos, diz FT Montante consta em prospecto atualizado para oferta pública inicial de ações, prevista para dezembro

A Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude, revelou compromissos de quase US$ 900 bilhões em gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA) para os próximos anos, segundo o jornal britânico Financial Times.



O montante consta em uma atualização do prospecto de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), prevista para dezembro.

De acordo com o FT, a empresa informou nesta segunda-feira que firmou compromissos de compra e contratos de arrendamento relacionados à capacidade computacional e à infraestrutura que somam US$ 895,4 bilhões. Desse total, US$ 447,5 bilhões devem ser desembolsados até o fim de 2030.

Os números mostram que os gastos da companhia com a expansão de sua infraestrutura estão crescendo em ritmo superior ao das receitas, em um momento em que investidores questionam a sustentabilidade dos elevados investimentos no setor de inteligência artificial.





No terceiro trimestre, a receita da Anthropic cresceu quase 50%, alcançando US$ 17 bilhões, embora em ritmo inferior ao registrado no início do ano.



Já as despesas com chips, energia e infraestrutura avançaram 77%, passando de US$ 5,6 bilhões para US$ 9,9 bilhões.

Com isso, os gastos com centros de dados passaram a representar 58% da receita no terceiro trimestre, ante 48% nos três meses anteriores.

Segundo o FT, a Anthropic registrou prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões no terceiro trimestre, abaixo dos US$ 66,2 bilhões contabilizados no segundo trimestre.



A empresa também informou ter obtido US$ 1,2 bilhão em receitas com juros entre julho e setembro.

No resultado operacional, a companhia passou de um lucro de US$ 974 milhões no segundo trimestre para um prejuízo de US$ 567 milhões no terceiro, principalmente em razão de um aumento de US$ 5 bilhões nos custos de computação.

A Anthropic alertou que os contratos de curto prazo para aquisição de capacidade computacional, firmados para atender à crescente demanda pelo Claude e por outros produtos de IA, pressionaram sua margem operacional no período.



A empresa assumiu compromissos de gastos superiores a US$ 3 bilhões mensais apenas com a SpaceX, de Elon Musk.

A divulgação ocorre às vésperas de uma das ofertas de ações mais aguardadas do mercado americano. Segundo o FT, investidores da Anthropic esperam que a companhia chegue à bolsa avaliada entre US$ 1,5 trilhão e US$ 2 trilhões.

A operação poderá superar a captação de US$ 86 bilhões realizada pela SpaceX em junho, tornando-se a maior oferta pública inicial de ações da história.

O IPO, no entanto, está previsto para um momento de maior cautela em Wall Street. Nas últimas semanas, as ações de empresas de tecnologia sofreram fortes perdas, diante das dúvidas dos investidores sobre a capacidade de transformar os investimentos bilionários em inteligência artificial em lucros sustentáveis.

Na última sexta-feira, o Nasdaq 100 caiu 3,5%, encerrando seu pior mês em mais de um ano. Já o índice Philadelphia Semiconductor, que reúne grandes fabricantes de semicondutores dos Estados Unidos, recuou 7,2%. Nesta segunda-feira, as bolsas americanas registravam recuperação parcial dessas perdas.

Além dos riscos financeiros, a Anthropic também atualizou os alertas relacionados à segurança de seus sistemas. A empresa afirmou que seus modelos mais recentes podem já ter alcançado níveis de desenvolvimento que exigem a adoção de novos protocolos internos de segurança.

Segundo o documento, os próximos modelos podem atingir em breve um estágio de avanço tecnológico significativamente acelerado pela própria inteligência artificial, o que representa novos desafios para o controle e a avaliação dessas ferramentas.

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