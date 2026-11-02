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RESULTADOS Anthropic, empresa de inteligência artificial, revela receita de US$ 17 bi no terceiro trimestre A companhia prevê gastar cerca de 895 bilhões de dólares ao longo dos próximos cinco anos

A empresa de inteligência artificial Anthropic registrou, no terceiro trimestre, uma receita de 17 bilhões de dólares (92,15 bilhões de reais) um aumento de 46% em relação aos três meses anteriores, segundo um documento publicado nesta segunda-feira (2) pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

No mesmo período do ano passado, a receita havia chegado a 1,4 bilhão de dólares (7,5 bilhões de reais).

A companhia, que se prepara para abrir capital na bolsa, afirmou em uma atualização de sua apresentação ao órgão regulador que seu prejuízo líquido atingiu 23,3 bilhões de dólares (126,30 bilhões de reais) entre julho e setembro, principalmente devido a encargos sobre sua valorização e não a dinheiro efetivamente gasto.

A apresentação também mostrou que a Anthropic prevê gastar cerca de 895 bilhões de dólares (4,85 trilhões de reais) principalmente em capacidade de computação, grande parte desse montante ao longo dos próximos cinco anos.

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