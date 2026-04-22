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inteligência artificial Anthropic investiga acesso não autorizado ao seu modelo de IA Mythos Um pequeno grupo de usuários em um fórum privado online obteve acesso ao modelo por meio do sistema de informática reservado a fornecedores externos

A empresa americana de inteligência artificial Anthropic anunciou nesta terça-feira (21) que investiga um acesso não autorizado a seu poderoso modelo Mythos, que a companhia teme que possa se tornar uma ferramenta valiosa para hackers.

A Anthropic afirmou há algumas semanas que limitou inicialmente o lançamento do Mythos a 40 grandes empresas de tecnologia para lhes dar vantagem na correção de vulnerabilidades de cibersegurança antes que pudessem ser exploradas por invasores.

Segundo a agência financeira Bloomberg, um pequeno grupo de usuários em um fórum privado online obteve acesso ao modelo por meio do sistema de informática reservado a fornecedores externos da Anthropic.

"Estamos investigando um relato segundo o qual houve um acesso não autorizado ao Claude Mythos Preview através de um de nossos ambientes de fornecedores externos", disse à AFP um porta-voz da Anthropic.

Os usuários obtiveram acesso ao Mythos por vários meios, incluindo o uso das permissões de um dos participantes como funcionário de uma empresa contratada pela Anthropic, informou a Bloomberg.

A Anthropic trabalha com um pequeno número de fornecedores externos que auxiliam no desenvolvimento de modelos.

A empresa adiou o lançamento geral do Mythos, que, segundo afirma, é capaz de detectar brechas de segurança presentes há décadas em sistemas já avaliados por especialistas e ferramentas automatizadas.

Inicialmente, compartilhou o Mythos com alguns atores-chave dos setores de tecnologia e financeiro dos Estados Unidos, como Nvidia, Amazon e JP Morgan Chase, para lhes permitir aprimorar sua infraestrutura de segurança.

Mas a companhia vem sendo acusada de exagerar as capacidades de uma tecnologia que é sua principal atividade comercial e está no centro de uma acirrada disputa com sua concorrente OpenAI.

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