TECNOLOGIA Anthropic lança seu novo modelo de IA, melhor do mundo em situações inéditas Esta nova geração de grandes modelos de linguagem (LLM) pode funcionar de forma autônoma por 30 horas seguidas após receber uma tarefa

A startup americana Anthropic anunciou nesta segunda-feira (29) o lançamento de seu novo modelo de inteligência artificial (IA) generativa, Claude Sonnet 4.5, considerado o melhor do mundo para enfrentar situações inéditas.

Esta nova geração de grandes modelos de linguagem (LLM) pode funcionar de forma autônoma por 30 horas seguidas após receber uma tarefa, enquanto a versão mais potente da Anthropic até o momento, Claude 4 Opus, suportava somente sete horas.

Os programas de IA generativa podem operar sozinhos por várias horas, pois avaliam regularmente sua própria produção e realizam mudanças, bem como correções.

Claude Sonnet 4.5 obteve a melhor pontuação após ser submetido ao sistema de avaliação independente SWE-Bench Verified, desenvolvido por pesquisadores das universidades americanas de Princeton e Stanford.

A Anthropic foi criada no início de 2021 por ex-funcionários da OpenAI que consideravam que sua antiga empresa não fazia o suficiente para controlar e prevenir possíveis erros de seus modelos.

Desde novembro de 2022 e com a chegada do ChatGPT (baseado no modelo GPT-3.5) da OpenAI, os grandes atores da IA generativa se lançaram em uma corrida frenética, na qual a cada semana surgem novos modelos com capacidades maiores.

Embora a Anthropic tenha sido considerada por vários meses como a mais eficaz em termos de geração de códigos de programação, recentemente a OpenAI recuperou terreno.

Seu último assistente, GPT-5, lançado no início de agosto, estava à frente de algumas classificações de IA.

Claude Sonnet 4.5 também é, segundo a Anthropic, o modelo mais avançado para desenvolver agentes de IA capazes de tomar decisões em situações inéditas ("agentes do mundo real"), para as quais não foram programados.

O novo modelo da Anthropic é também o mais sofisticado para aplicações em que um assistente de IA precisa usar um computador como um humano faria.

Diante de um pedido em linguagem coloquial, a interface pode realizar uma pesquisa no Google ou efetuar procedimentos online utilizando informações extraídas do computador.

Esta nova funcionalidade foi proposta pela primeira vez pela Anthropic em outubro de 2024.

A OpenAI lançou um produto equivalente, Operator, em janeiro de 2025. Em março, seguiu-se o Manus, criado por pesquisadores chineses, e depois o Projeto Mariner do Google, em maio.

