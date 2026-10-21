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inteligência artificial Anthropic registrou prejuízo de mais de US$ 80 bi no primeiro semestre de 2026, diz agência Informações constam de versão preliminar do prospecto de seu IPO. Dona do Claude deve abrir capital no mercado acionário dos EUA em novembro

O prejuízo líquido da Anthropic aumentou acentuadamente para US$ 80,7 bilhões no primeiro semestre deste ano, impulsionado principalmente pela valorização de títulos conversíveis em ações da startup de inteligência artificial. As informações constam de uma versão preliminar do prospecto de sua planejada oferta pública inicial de ações (IPO), obtida pela Reuters.

A empresa, com sede em São Francisco, deve estrear na Bolsa em novembro. Após a divulgação dos dados financeiros mais recentes, alguns investidores passaram a considerar uma avaliação menor para a companhia, em torno de US$ 1,5 trilhão, segundo informou a agência na semana passada.

O prejuízo registrado pela Anthropic no primeiro semestre, que aumentou em relação aos US$ 13 bilhões apurados no mesmo período do ano passado, incluiu uma despesa contábil de US$ 72 bilhões. O valor reflete a alta na estimativa de preço de títulos que poderão ser convertidos em ações da empresa, e não custos em dinheiro relacionados às suas operações, segundo o documento ao qual a Reuters teve acesso.

As informações evidenciam os elevados custos da corrida pela inteligência artificial, em um momento em que investidores examinam com mais rigor se os enormes recursos destinados a chips e data centers serão capazes de gerar retornos suficientes.

A Reuters lembra que a Anthropic se comprometeu a gastar pelo menos US$ 518 bilhões ao longo de dez anos com serviços de computação em nuvem, capacidade computacional e infraestrutura. No primeiro semestre, a empresa desembolsou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura, ante US$ 2,3 bilhões no mesmo período do ano anterior, segundo o documento S-1.

Procurada pela reportagem, a Anthropic não respondeu ao pedido de comentário.

Uma recepção menos favorável ao IPO da Anthropic pode afetar o mercado de inteligência artificial como um todo, aponta a reportagem. Os investidores avaliam que as perspectivas de curto prazo do setor dependem, em grande medida, do sucesso da oferta de ações, antes da possível abertura de capital da concorrente OpenAI, prevista para o próximo ano.

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Em setembro, a Reuters informou que a Anthropic registrou prejuízo líquido de US$ 42 bilhões em 2025, a maior parte decorrente de um lançamento contábil semelhante. Com a valorização da empresa, o valor justo estimado desses títulos triplicou em relação ao ano anterior. Desconsiderando essa despesa contábil, a Anthropic apresentou prejuízo operacional de aproximadamente US$ 8,1 bilhões em 2025, sobre uma receita de US$ 4,6 bilhões.

A empresa tem se beneficiado da popularidade do Claude Code, seu assistente de programação utilizado por desenvolvedores para escrever códigos, criar softwares e desenvolver aplicativos.

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