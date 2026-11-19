Ações
Anthropic sobe 34% em seu primeiro dia em Wall Street e sua cotação supera US$ 2 trilhões
Estreia da gigante de IA na Bolsa de Nova York supera expectativas
As ações da Anthropic dispararam mais de 34% nesta quinta-feira (19) em sua estreia em Wall Street, o que eleva a avaliação da gigante da inteligência artificial para cerca de 2 trilhões de dólares (R$ 11,77 trilhões).
As ações da Anthropic abriram a 110 dólares, acima dos 83 dólares fixados pela empresa na quarta-feira, um preço que já superava a faixa prevista.