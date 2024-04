Antigo Twitter, X ''devolve'' selo azul sem custos para contas com muitos seguidores; entenda

A- A+

Os usuários com muitos seguidores receberão uma assinatura gratuita do X, antigo Twitter, com o retorno do famoso selo azul da plataforma, disse a empresa, marcando uma reviravolta. Antes de Musk, a marca era usada como sistema de verificação para contas importantes, incluindo celebridades, instituições e jornalistas. Mas Musk considerou o sistema injusto para os usuários regulares e reformulou os selos azuis para que fossem destinados apenas a assinantes pagantes, o que significou que milhares de titulares foram privados do recurso.

Na noite desta quarta-feira (3), alguns usuários ficaram surpresos ao descobrirem que a marca azul havia sido reinstaurada. Uma mensagem da plataforma explicou que eles receberam assinaturas gratuitas porque eram “membros influentes” do X. O site acrescentou que “reserva-se o direito de cancelar a assinatura gratuita a seu exclusivo critério”.

Musk disse na semana passada que “daqui para frente, todas as contas X com mais de 2.500 assinantes verificados receberão recursos Premium gratuitamente e contas com mais de 5.000 receberão Premium+ gratuitamente”. As vantagens Premium ou Premium+ incluem anúncios reduzidos e posicionamento mais alto nos feeds da plataforma, bem como acesso ao Grok, o chatbot de IA do X.

Alguns usuários que receberam o cheque azul viram isso como uma tentativa de Musk para revitalizar a plataforma em dificuldades.

"Tradução: pagar US$ 8? Brincadeira. Ajude-me. Mas não diga nada muito livre sobre mim ou minha Torre de Babel de Lixo", disse o ator Jeffrey Wright, que recebeu um cheque não solicitado, em um post no X.

Desde que Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 222 bilhões) em 2022, as negociações de publicidade da plataforma entraram em colapso à medida que os profissionais de marketing se irritaram com sua liderança e com as demissões em massa da empresa que destruíram a moderação de conteúdo.

O X nomeou nesta terça-feira a veterana da empresa Kylie McRoberts como a nova chefe de segurança em um esforço para aumentar a receita proveniente da publicidade, ainda a principal fonte de receita do site. De acordo com a maioria das métricas aceitas pela indústria, o X perdeu usuários desde que Musk assumiu a propriedade, mas a empresa afirma que a atividade no site cresceu.

Veja também

DIRETORIA Se Enel SP ''permanecer inerte'', podemos recomendar intervenção na empresa, diz Aneel