Sex, 09 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta09/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
APROVAÇÃO

Antonio Costa: Acordo Mercosul-UE traz benefícios concretos para consumidores e cias europeias

"Com este acordo, a UE está a moldar a economia global", salienta o presidente do Conselho

Reportar Erro
António Costa, presidente do Conselho EuropeuAntónio Costa, presidente do Conselho Europeu - Foto: Reprodução/Internet

O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, saudou nas redes sociais a decisão tomada nesta sexta-feira, 9, pelo órgão de aprovar o acordo da União Europeia com o Mercosul. "Este acordo é bom para a Europa", garantiu, explicitando quatro pontos.

O primeiro, segundo ele, é que o tratado traz "benefícios concretos" para os consumidores e empresas europeias e o segundo é porque é importante para a soberania e autonomia estratégica da UE. "Com este acordo, a UE está a moldar a economia global", salientou.

Leia também

• Lula celebra acordo UE-Mercosul como 'dia histórico para o multilateralismo'

• Acordo entre UE e Mercosul será assinado em 17 de janeiro no Paraguai, diz chanceler da Argentina

• Aprovação do acordo Mercosul-UE amplia protestos de agricultores em diversos países da Europa

Costa também citou que o pacto reforça os direitos dos trabalhadores, a proteção ambiental e as salvaguardas para os agricultores europeus e, por fim, mencionou que demonstra que as parcerias comerciais baseadas em regras são "benéficas para todas as partes". "Hoje é um bom dia para a Europa e para os nossos parceiros do Mercosul", finalizou.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter