APROVAÇÃO Antonio Costa: Acordo Mercosul-UE traz benefícios concretos para consumidores e cias europeias "Com este acordo, a UE está a moldar a economia global", salienta o presidente do Conselho

O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, saudou nas redes sociais a decisão tomada nesta sexta-feira, 9, pelo órgão de aprovar o acordo da União Europeia com o Mercosul. "Este acordo é bom para a Europa", garantiu, explicitando quatro pontos.

O primeiro, segundo ele, é que o tratado traz "benefícios concretos" para os consumidores e empresas europeias e o segundo é porque é importante para a soberania e autonomia estratégica da UE. "Com este acordo, a UE está a moldar a economia global", salientou.

Costa também citou que o pacto reforça os direitos dos trabalhadores, a proteção ambiental e as salvaguardas para os agricultores europeus e, por fim, mencionou que demonstra que as parcerias comerciais baseadas em regras são "benéficas para todas as partes". "Hoje é um bom dia para a Europa e para os nossos parceiros do Mercosul", finalizou.



