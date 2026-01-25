A- A+

Negócios Antonio Kandir assume presidência do Conselho da Gol após falecimento de Constantino Júnior Kandir é integrante de diversos órgãos da administração da companhia ao longo dos últimos anos

A companhia aérea Gol informou neste domingo, 25, que o vice-presidente do Conselho de Administração, Antonio Kandir, passa a exercer a função de presidente do Conselho de forma temporária.

Isso ocorre após o falecimento do fundador da companhia e presidente do Conselho, Constantino de Oliveira Junior, neste sábado, 24.

"As operações, a estratégia e os compromissos da companhia permanecem inalterados e continuam sob a liderança dos seus diretores, membros do Conselho de Administração e demais integrantes da equipe executiva da companhia. Não há interrupção nas atividades diárias", afirma a empresa, em comunicado deste domingo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



Kandir é integrante de diversos órgãos da administração da companhia ao longo dos últimos anos, segundo nota.



O comunicado acrescenta que "Constantino Junior era um líder visionário cuja integridade, discernimento e compromisso inabalável moldaram a Gol durante períodos de transformação e crescimento".

