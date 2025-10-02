A- A+

desinformação Anúncios políticos fraudulentos com IA aumentam na Meta, denuncia grupo de monitoramento Em um comunicado, a empresa de tecnologia indicou que "investiria no desenvolvimento de novas proteções técnicas"

Os golpistas estão entre os que mais investem em anúncios políticos nas plataformas da Meta e utilizam "deepfake" ou vídeos falsos com inteligência artificial (IA) nos quais figuras da política americana promovem falsos benefícios governamentais, denunciou um grupo de monitoramento na quarta-feira(2).

O grupo sem fins lucrativos Tech Transparency Project (TTP) afirmou ter identificado 63 anunciantes deste tipo que gastaram, no total, 49 milhões de dólares (260,6 milhões de reais) no Facebook e no Instagram.

Estes anúncios alcançaram milhares de usuários destas plataformas, muitas vezes idosos, e benefícios sociais falsos, cartões públicos de despesas ou pagamentos de cuidados médicos.

"As descobertas mostram como os golpistas estão aproveitando os avanços na tecnologia de inteligência artificial, a confusão pública sobre a situação dos programas de seguridade social e a baixa moderação de conteúdo na Meta para visar novas vítimas", afirmou a TTP em seu relatório.

"A Meta está permitindo essa atividade, apesar de proibir fraudes e afirmar que investe na prevenção" desse tipo de anúncio para manter os usuários seguros, acrescentou.

Em um comunicado, a Meta indicou que "investiria no desenvolvimento de novas proteções técnicas", uma vez que os golpistas "evoluem constantemente suas táticas para tentar evitar sua detecção".

Segundo os regulamentos da Meta, os anunciantes que desejam publicar anúncios políticos nos Estados Unidos devem passar por um processo de autorização especial, que envolve o envio de documentos de identificação oficiais, como uma carteira de motorista, juntamente com um endereço postal nos Estados Unidos.

A TTP disse que a Meta eliminou mais de 150 mil anúncios políticos nos últimos 12 meses por violar seus termos de publicação. Mas, ainda assim, quase a metade dos 63 anunciantes que publicaram estes golpes continuavam promovendo-os até terça-feira.

A Meta parece ter desativado 35 contas comerciais, mas somente depois que elas publicaram dezenas — e, em alguns casos, até centenas — de anúncios. Seis dessas contas gastaram mais de um milhão de dólares antes de serem desativadas ou excluídas, segundo o relatório.

Um anunciante identificado pela TTP publicou um um vídeo fake de Donald Trump que prometia falsos benefícios aos americanos. O anúncio era direcionado a homens e mulheres com mais de 65 anos em mais de 20 estados.

Embora o vídeo coincidisse com um discurso de Trump no início de abril, as palavras no anúncio não correspondiam à transcrição oficial do evento.

As últimas descobertas destacam a explosão das fraudes online, com pesquisas mostrando um número crescente de adultos americanos vítimas de golpes digitais.





