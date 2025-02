Anúncios, reveses, decretos e posts no Truth Social: o tarifaço de Trump dia a dia

A- A+

São apenas três semanas, mas o segundo governo de Donald Trump nos EUA começou de forma acelerada.

Desde que tomou posse, em 20 de janeiro, o mandatário da maior economia do mundo tem chamado a atenção para quantidade de medidas propostas — algumas anunciadas, outras confirmadas em decretos, mas sobre as quais ainda há incerteza sobre a entrada em vigor para valer.

No caso da política econômica, o destaque são os aumentos de tarifas de importação.

A ideia de dobrar a aposta na “guerra comercial”, que, no primeiro mandato de Trump, focou mais na China, já estava entre as principais do programa de governo apresentado nas eleições de 2024.

Veja abaixo os anúncios feitos por Trump desde a posse sobre esse tema — e alguns recuos também.

Esses recuos, aliás, ampliam a incerteza em relação ao quão sério o presidente americano leva a ideia de realmente encarecer a entrada de importados nos EUA.

Muitos analistas lembram que, no primeiro governo, já tinha havido uma estratégia de ameaçar os demais países com sobretaxas, para então negociar vantagens.

20 de janeiro

O presidente Donald Trump anunciou, ao responder perguntas de jornalistas tarde da noite do dia da posse, que o governo americano elevaria as tarifas de importação para todos os produtos do México e do Canadá a partir de 1º de fevereiro, reafirmando proposta que já havia sido mencionada por ele em novembro de 2024, com a vitória eleitoral já confirmada.

30 de janeiro

Trump volta a falar publicamente sobre as tarifas de 25% sobre México e Canadá, reafirmando que começariam a valer em 1º de novembro.

Também em declarações, o presidente americano cita a proposta de taxar em 10% as importações vindas da China, ideia que também já havia sido mencionada em novembro de 2024.

1º de fevereiro

O presidente americano assina “ordens executivas” (instrumento legal dos EUA, semelhante, em alguns aspectos, com decretos e Medidas Provisórias no Brasil) para aplicar as tarifas de 25% sobre todas as importações de México e Canadá — no caso dos produtos canadenses ligados a energia, a taxa era de 10% — e de 10% sobre tudo o que vem da China.

As medidas entrariam em vigor na terça-feira, 4 de fevereiro.

3 de fevereiro

Na segunda-feira, Trump anuncia um adiamento, de 30 dias, ou seja, para 4 de março, no início da aplicação das tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá. Não houve adiamento semelhante para a China.

9 de fevereiro

No mesmo dia em que a China anunciou que aumentaria as tarifas sobre cerca de US$ 14 bilhões em importações de bens e serviços americanos, em resposta à sobretaxa aplicada pelos EUA a partir de 4 de fevereiro, Trump volta a carga e anuncia as tarifas de 25% sobre as compras americanas de aço e alumínio no exterior.

O anúncio foi feito no Air Force One, o avião presidencial americano, em declaração a jornalistas que acompanhavam Trump numa viagem a Nova Orleans, onde o presidente foi para acompanhar o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano.

10 de fevereiro

Na noite de segunda-feira, Trump assinou os decretos sobre as sobretaxas na importação de aço e alumínio. Conforme os textos legais, as novas tarifas começarão a valer em 12 de março. No mesmo dia, um comunicado da Casa Branca informou que, no caso do aço e do alumínio importados dos países vizinhos, as tarifas poderiam escalar a 50%, na soma das duas medidas já anunciadas.

13 de fevereiro

Trump anunciou nesta quinta-feira, numa postagem na rede social Truth Social, controlada pelo próprio presidente americano, que fará na parte da tarde mais anúncios sobre novas tarifas de importação.

Nesse caso, serão as chamadas “tarifas recíprocas”, ou seja, impor taxas sobre importações de países que taxam importações dos EUA com alíquotas superiores às aplicadas pelos americanos. A proposta já havia sido mencionada antes por Trump.

4 de março

Expira o prazo do adiamento de 30 dias para a aplicação de 25% sobre todas as importações do México e do Canadá.

12 de março

Começarão a valer as tarifas de 25% sobre as compras americanas de aço e alumínio no exterior, conforme os decretos de 10 de fevereiro

