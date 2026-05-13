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Ypê Anvisa diz que bactéria foi identificada em 100 lotes de produtos da Ypê Empresa afirma que está em 'colaboração máxima' com o órgão regulador na busca por uma solução definitiva para o tema

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) informou que identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lote de produtos acabados na marca Ipê na fabrica de Amparo (SP).

Durante reunião da diretoria colegiada, nesta quarta-feira (13), o presidente da órgão regulador, Leandro Pinheiro Safatle, reiterou que a população não utilize os produtos da marca listados pelo órgão fiscalizador e que procure o serviço de atendimento ao consumidor da empresa.

— Foram detetadas 76 irregularidades, abrangendo desde falhas graves relacionadas à qualidade microbiológica com a identificação da bacteria Pseudomonas aeruginosa em mais 100 lotes produtos acabados até deficiencia no controle de materiais de embalagem — disse Safatle.

Segundo ele, a constatação ocorreu após inspeção conjunta da Anvisa, do Centro de Vigilência do estado de São Paulo e do serviço de vigilância municipal, em abril de 2026.

A inspeção da Anvisa embasou a Resolução 1.834/2026, publicada em 5 de maio, que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê com numeração final 1.

Safatle disse que o fabricante e a Anvisa estão realiizando reunões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado. A empresa apresentou investimentos realizados, intensificou os esforços corrigir as irregularidades e se comprometeu a adotar medidas destinadas a cumprir as determinações sanitárias até essa quinta-feira.

— Reiteramos a recomendação de não utilização dos produtos listados na RE 1.834/2026 e de buscar o serviço do consumidor da empresa — aifirmou o presidente da Anvisa.

A diretoria da Anvisa retirou da pauta o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento dos produtos. O caso voltará à análise do colegiado na sexta-feira.

O presidente da Anvisa aproveitou a reunião da diretoria para defender a atuação do órgão, baseada, segundo ele, em critérios científicos. Ele criticou a poltilização nas redes sociais em torno da decisão que mandou retirar da prateleiras dos supermecados produtos da Ipê. A medida é alvo de ataques de bolsonaristas.

—A circulação de informações falsas, distorcidas ou deliberadamente enganosas comprometem não apenas a qualidade do debate público, mas sobretudo coloca vidas em risco em risco na área da saúde — destacou o presidente da Anvisa.

Para ele, esse debate impacta a confiança social, é um "desserviço" à população. Em suspeitas relacionadas risco à saúde pública, a Anvisa precisa atuar de forma rápida, acrescentou.

A Pseudomonas aeruginosa é um microrganismo comum no ambiente, encontrado em água, solo e superfícies úmidas. O risco é baixo para a maioria das pessoas, mas aumenta em imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, pessoas com feridas, queimaduras ou dermatites, além de bebês e idosos fragilizados.

A Ypê disse em nota que está em "colaboração máxima" com a Anvisa na busca por uma solução definitiva para o tema. Como parte desse processo, representantes da Ypê se reuniram com a agência ontem e apresentaram uma atualização do plano de ação com a evolução do seu processo fabril, "reafirmando sua observância integral às recomendações pontuadas pela Anvisa".

"A empresa está apresentando informações detalhadas e laudos técnicos de microbiologia com verificações realizadas nos processos, bem como a análise de risco para o consumidor. Por essa razão, a Ypê solicitou à Diretoria Colegiada da Anvisa a manutenção dos efeitos do recurso que suspendeu a RE 1.834/2026, até que seja concluída a apresentação da documentação ao órgão regulador", diz a nota da empresa.

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