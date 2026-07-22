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Anvisa manda apreender lotes de azeite e doces; veja de quais marcas

Produtos são da San Olivetto e da Fatti a Mano

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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (22) a apreensão de todos os lotes do azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto e de todos os produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda.  

O azeite tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda, que possui CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e endereço desconhecido. 

De acordo com a medida, divulgada no Diário Oficial da União, o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, usado para avaliar a pureza, e não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado. 

Em relação a Fatti a Mano Ltda, os itens não estão regularizados no órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado.

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om isso doces, sobremesas e demais produtos não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados e consumidos segundo Resolução (RE) 2.856/2026. 

Entre os doces da marca que devem se apreendidos estão:

cocada branca;
cocada com maracujá;
doce de leite;
doce de leite com coco;
palha italiana;
doce de jaca;
beijinho;
pé de moleque;
fatticoco (leite com coco);
pé de moça;
brigadeiro.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia. 

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