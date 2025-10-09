A- A+

irregularidades Anvisa suspende a comercialização de 78 cosméticos irregulares; veja lista Além da comercialização, a agência proibiu a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de 78 cosméticos para cabelos, pele e cremes dentais. A maioria deles (69 do total) é produzido pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. A ação de fiscalização suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

Em nota, a agência afirmou que a empresa não registrou os produtos na Anvisa, apenas notificou a existência deles.

“Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização”, explicou a agência em comunicado.

Veja a lista dos produtos suspensos:

Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos).

Realinhamento Térmico - MS Professional (todos).

Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos).

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos.

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos).

Gloss Liss - Liberty Hair (todos).

Fusion Liss Orient Beauty (todos).

Progressiva Santore (todos).

Progressiva Megarepair Luna System (todos).

Creme Progressiva Luna System (todos).

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos).

Progressiva Glowme (todos).

Progressiva Diversi Hair (todos).

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos).

Progressiva Care (todos).

Progressiva JL Professional (todos).

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos.

Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos).

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos).

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos.

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos.

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos.

Progressiva Perfect Liss (todos).

Selagem Chilena Ledebut (todos).

Prohibida Bravie (todos).

Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos).

Liberadah Bravie (todos).

Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos).

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos).

Educ Hair Edumi (todos).

Release Ledebut (todos).

Extreme Reduct Dona Lara (todos).

Hair Perfect Premium Tresaav (todos).

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos).

Liso de Milhões Beleza Rara (todos).

Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos).

Liso Perfeito - SA Carrias (todos).

BTX Premium - Asaphepro (todos).

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos).

Botox Collagen BTX Karseell (todos).

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos).

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos).

Botox Blueberry Umecthair (todos).

Botox Queen Hair (todos).

Botox Violet Mask Ledebut (todos).

Botox Branco Perla Profissional (todos).

Botox Matizador Kalainne (todos).

Botox Matizador Rute Rezende (todos).

Botox XG Forest Hair (todos).

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).

Alisamento Algas + (Selagem) (todos).

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).

Selagem Perla Profissional (todos).

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos).

Selagem Algas Fino Cheiro (todos).

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).

Selagem Kalainne (todos).

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).

Gloss Selagem Umecthair (todos).

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos).

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos).

Selagem Kelsi Cosméticos (todos).

Selagem Orgânica Forest Hair (todos).

Selagem Gold - Ledebut (todos).

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos).

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos).

Selagem Extreme Kalainne (todos).

Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos).

Máscara Realinhamento (todos).

O cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda, também sofreu sanções impostas pela Anvisa.

Recolhimento dos Cosméticos da Ozenteck

Oito cosméticos da Ozenteck, produzidos pela +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, foram alvo da ação de fiscalização. Segundo a Anvisa, mesmo sendo registrados como cosméticos, a empresa alegou atividade farmacológica no ato, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos suspensos:

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos).

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos).

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos).

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos).

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos).

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos).

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).

Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).

Veja também