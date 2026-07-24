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Anvisa Anvisa suspende lotes de marca de ricota Empresa iniciou recolhimento voluntário e orienta consumidores a não consumir os lotes afetados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira, a suspensão da venda, da distribuição e do consumo de quatro lotes da Ricota Fresca da marca Vaidosa . Os lotes afetados são: 148 (validade: 18/07/2026), 153 (validade: 23/07/2026), 166 (validade: 05/08/2026) e 167 (validade: 06/08/2026).

Segundo a agência sanitária, a empresa responsável, Vaidosa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, informou que fará o recolhimento voluntário dos lotes. A Anvisa explica que a suspensão se deve à falta de documentação relacionada a um insumo utilizado na produção da ricota.

Em nota, a agência diz que houve "ausência de comprovação documental de atendimento à especificação de grau alimentício do hidróxido de sódio, utilizado como coadjuvante de tecnologia para correção de pH no processo de fabricação".

A Laticínios Vaidosa informa que o recolhimento é uma medida "preventiva e em compromisso com a qualidade, a segurança dos alimentos e o respeito aos consumidores".

A empresa pede que consumidores e estabelecimentos que possuam algum dos lotes afetados não consumam nem comercializem o produto e entrem em contato para receber as orientações sobre a devolução e substituição do item.

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