O presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuelle Capelani, anunciou que o grupo vai investir R$ 13 bilhões e reais em Pernambuco até 2030. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25), em cerimônia na fábrica automotiva, e foi acompanhado pela governadora Raquel Lyra.

Para o ciclo de 2025 a 2030, a montadora irá investir R$ 13 bilhões, que representam um impulsionamento no desenvolvimento econômico da região e do Estado.

Segundo a Stellantis, o novo montante investido também resultará na ampliação significativa do parque local de fornecedores da montadora nos próximos anos.

A cadeia deverá contar com cerca de 100 fornecedores instalados em Pernambuco até 2030. Atualmente, são 38 no Estado.

"Aqui colocamos em prática as melhores ideias que temos na cabeça e toda a nossa experiência. Ainda há muito crescimento pela frente. Hoje é um dia de celebração. Vamos investir aqui 13 bilhões de reais até 2030. Trata-se de um valor muito expressivo em qualquer parte do mundo e no maior do polo automotivo do Nordeste. Vamos melhorar nossa gama de produtos estimulando indústria, comércio, educação e melhorando a qualidade de vida das pessoas", afirmou o presidente Emanuelle Capelani.

A gestora visitou o parque de fornecedores do Polo, conhecendo a linha de montagem.

"Quando a Stellantis fincou seu grupo aqui há dez anos, no coração da Mata Norte, como eu disse na presença do presidente Lula, foi um ato de muita coragem. Quando a gente fala de produção de carros, falamos da diversificação da matriz econômica de Pernambuco, dialogar com novas potevialidade da nossa gente", afirmou a governadora Raquel Lyra.

