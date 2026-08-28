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FORBES Aos 30 anos, mineira de Belo Horizonte é eleita a bilionária "self-made" mais jovem do Brasil Luana Lopes Lara construiu a própria fortuna sem herança, por isso o uso do termo 'self-made'; ela é cofundadora da Kalshi, plataforma americana de mercados de previsão

Aos 30 anos, a mineira de Belo Horizonte Luana Lopes Lara estreia na lista de bilionários da Forbes Brasil em 2026, com uma fortuna estimada em R$ 13,4 bilhões. Cofundadora da Kalshi, plataforma americana de mercados de previsão, ela está entre os raros nomes do ranking que construíram o próprio patrimônio sem herança. Segundo a publicação, sua fortuna foi formada em pouco mais de cinco anos.

O salto patrimonial de Luana ocorreu em dezembro de 2025, quando a Kalshi captou US$ 1 bilhão em uma rodada de investimentos que avaliou a empresa em US$ 11 bilhões.

Naquele momento, Luana Lopes Lara e Tarek Mansour, seu parceiro de empreitada, tinham cerca de 12% de participação cada na companhia. Com essas participações, os dois passaram a integrar o grupo de bilionários, com patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão para cada um.

Na edição brasileira da Forbes de 2026, a fortuna atribuída a Luana aparece em R$ 13,4 bilhões.

Luana ocupa uma posição particular no ranking brasileiro por reunir dois critérios: é uma das bilionárias mais jovens do país e, segundo a publicação, construiu sua fortuna pelo próprio trabalho.

Sua história começou longe do mercado de tecnologia. Entre os primeiros passos estão os estudos de matemática e astronomia, a formação em engenharia no MIT e a experiência em grandes empresas financeiras americanas antes da criação da Kalshi.

A plataforma transformou uma ideia desenvolvida durante uma caminhada entre colegas de trabalho em um negócio avaliado em bilhões de dólares.

Como a Forbes calcula os patrimônios?

A lista Forbes Bilionários Brasileiros considera diferentes fontes, com destaque para os valores de ações negociadas em bolsa, assim como ocorre na lista da Forbes dos Estados Unidos.

Na edição de 2026, os cálculos consideram a cotação de fechamento de 30 de junho de 2026. Segundo a metodologia apresentada, os dados utilizados são públicos, oficiais e auditados.

A Forbes ressalta que, como o ranking utiliza apenas informações públicas, os patrimônios podem estar subestimados. Em geral, imóveis, obras de arte, aviões e embarcações não são incluídos, a menos que o participante forneça esses dados.

Em alguns casos, patrimônios de irmãos ou outros familiares podem ser consolidados ou apresentados separadamente.

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