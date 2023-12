Aos 80, herdeiro da Hermès quer adotar jardineiro de 51 anos para deixar fortuna de R$ 56 bilhões

A- A+

Fundada pelo empresário francês Thierry Hermès em 1837, a Hermès — empresa que fatura 11,6 mil milhões de euros anualmente e vale 202 mil milhões de euros na bolsa de valores —, encheu sucessivas gerações da família de prosperidade durante décadas, sem atrair atenção. No entanto, agora, o herdeiro Nicolas Puech, descendente de quinta geração e primeiro acionista da empresa, anunciou que quer adotar o seu jardineiro para se tornar o herdeiro da sua fortuna.

Puech tem 80 anos, é solteiro e sem filhos. Aposentou-se do conselho de administração da lendária marca de moda em 2014, mas ainda mantém 5,7% das ações da empresa. Na verdade, no início da década de 2010, a empresa LVMH tentou assumir o controle da empresa, mas os herdeiros da família fundadora decidiram criar uma holding para bloquear a aquisição. Puech foi o único que não aderiu. Portanto, é, também, o único que mantém suas ações.

Graças a elas, tem uma fortuna estimada entre 9.000 e 10.000 milhões de francos suíços (entre 9.500 e 10.600 milhões de euros), o equivalente a cerca de R$ 56.007.220.000 bilhões, segundo a classificação da revista Bilan, o que o torna um dos homens mais ricos da Suíça, onde reside atualmente, em uma luxuosa mansão em La Fouly, município de 66 habitantes.

Quem é o possível herdeiro de Puech?

Agora, sua intenção é que toda essa fortuna passe para as mãos de seu “ex-jardineiro e faz-tudo”, cuja identidade é desconhecida, mas sabe-se que se trata de um homem de 51 anos “de uma modesta família marroquina”, segundo o Tribune de Genève.

Os meios de comunicação suíços revelaram no dia 1º de dezembro que, dada a sua idade avançada e falta de descendência, o magnata enviou uma carta ao seu advogado em outubro de 2022 para colocar em ordem a sua situação hereditária. Nela, pediu a realização de uma adoção para dar sua fortuna ao jardineiro, que é casado com uma espanhola e pai de dois filhos. “Na Suíça, adotar um adulto não é impossível, mas é incomum”, alertou o Tribune de Genéve . O procedimento, segundo informações, ainda está em andamento, mas se for bem-sucedido o beneficiário poderá herdar “pelo menos metade” de sua fortuna.

Mesmo assim, a adoção não é o principal obstáculo aos desejos de Puech. Aparentemente, ele próprio assinou um pacto de sucessão em 2011 com a Fundação Isócrates, com sede em Genebra, para lhes doar a sua fortuna após a sua morte. No entanto, em uma nota manuscrita datada de fevereiro de 2023, consultada pelo jornal suíço, o bilionário fez uma “mudança de rumo” e explicou que “pretende fazer outros arranjos testamentários”, sem especificar as causas da mudança de opinião.

Quando a AFP entrou em contato com a fundação, dedicada à proteção e promoção do debate público através de projetos de combate à desinformação, eles disseram ter acabado de tomar conhecimento do desejo do seu até recentemente presidente de anular o acordo de sucessão, mas desconhecia qualquer acordo alternativo. Ao tomar conhecimento dos novos planos do herdeiro Hermès, o secretário-geral da fundação, Nicolas Borsinger, comentou em entrevista à mídia suíça que era uma “anulação repentina e unilateral de um pacto de sucessão, realizada graças a um ato que deve ser considerado nulo.” A fundação lamenta que “as suas atividades de utilidade pública” estejam “ameaçadas na sua sustentabilidade” por circunstâncias “que estão completamente fora do seu controle”.

Enquanto isso, o jardineiro de Puech permanece calado, no anonimato e cada vez mais perto de se tornar multimilionário. Segundo números publicados pelo jornal italiano Corriere della Sera , conseguirá arrecadar cerca de 40 milhões de euros por ano só em dividendos.

