Aos 92 anos, o magnata australiano das comunicações Rupert Murdoch resolveu que era hora de abrir mão de reinar sobre seu império de mídia global, mas parece que ele acredita que idade não é barreira para dar chance a um novo amor. Ou um novo casamento.

Nesta quinta, o escritório do bilionário informou que ele planeja se casar com sua namorada, 25 anos mais jovem.

A noiva é Elena Zhukova, de 67 anos, uma bióloga molecular que começou a namorar Murdoch em meados do ano passado.

As núpcias, marcadas para junho, serão o desfecho de uma jornada romântica turbulenta para o quinto casamento de Murdoch, cujos dramas pessoais frequentemente o colocaram no centro das atenções da indústria de fofocas de tabloides que ele mesmo ajudou a criar.





Jerry Hall e Rupert Murdoch estavam casados desde 2016 — Foto: Mandel Ngan/AFP

Após se divorciar de Jerry Hall, a modelo e ex-esposa de Mick Jagger, no verão de 2022, o magnata ficou noivo de Ann Lesley Smith, uma dentista aposentada, quase um ano depois. No entanto, ele rompeu abruptamente esse noivado após cerca de duas semanas.

Ele conheceu Zhukova através de sua terceira esposa, Wendi Deng, conforme relatado pelo The Daily Mail em agosto, quando a notícia do relacionamento veio à tona.

Zhukova se destacou como uma bióloga molecular estudando diabetes, inclusive na UCLA. Mas ela também tem uma linhagem familiar intrigante. Russa, ela deixou Moscou para imigrar para os Estados Unidos no fim da União Soviética, no início dos anos 1990, com seu ex-marido, Alexander Zhukov, que se tornou um bilionário investidor na área de energia.



Sua filha, Dasha Zhukova, é uma filantropa proeminente, empresária e uma espécie de mecenas, apoiando as artes. Até 2017, ela foi casada com o oligarca russo Roman Abramovich.

Um porta-voz de Murdoch confirmou que os convites para o casamento já foram enviados. O evento será realizado na vinícola que Murdoch mantém em Moraga, na Califórnia, nos EUA.

Murdoch anunciou no ano passado que estava se aposentado como chefe de seus negócios, reunidos no conglomerado News Corp., mantendo um cargo emérito enquanto seu filho, Lachlan Murdoch, assumia a direção das empresas.

O casamento do patriarca não deverá afetar o futuro do grupo empresarial dele, que é controlado efetivamente por um trust, espécie de instituição cujas cotas pertencem a ele e seus quatro filhos: um com a primeira mulher, Patricia Booker, e os outros três com sua segunda mulher, Annna Murdoch Mann.

