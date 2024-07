A- A+

APAGÃO CIBERNÉTICO Apagão cibernético: Apps de bancos brasileiros apresentam falhas na manhã desta sexta (19) Ainda não se sabe se as falhas nos bancos do País têm relação com este evento

Ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas na manhã desta sexta-feira, 19, dia em que um apagão cibernético global tem afetado as operações de instituições no exterior, bem como de sistemas de transporte e de outros setores da economia.

Ainda não se sabe se as falhas nos bancos do País têm relação com este evento.

Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que reúne notificações de usuários, dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon.

As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, procurou os bancos mencionados, mas ainda não houve retorno. Aplicativos de outras instituições seguiam funcionando normalmente nesta manhã.

De acordo com informações da imprensa internacional, o apagão global está relacionado aos computadores de uma empresa de cibersegurança, a CloudStrike, que informou ter tomado conhecimento de falhas em um sensor do sistema operacional Windows, da Microsoft.



