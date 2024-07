A- A+

TECNOLOGIA "Apagão" cibernético não afeta operações em aeroportos do Brasil, diz ministro Uma grande falha nos sistemas de TI atingiu várias atividades ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais

O apagão cibernético que atinge diferentes redes e aplicativos ao redor do mundo nesta sexta-feira não afeta os aeroportos do Brasil, de acordo com o ministro ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Em postagem nas redes sociais, ele ressaltou que até o momento não foram registrados nas operações.

“Recebemos a notícia de que companhias aéreas ao redor do mundo estão sendo afetadas em suas operações devido um apagão cibernético. Até o presente momento, não tivemos impacto nas operações dos aeroportos brasileiros. Vamos continuar monitorando ao lado da @oficial_Anac para que o nosso transporte aéreo não tenha prejuízos”, escreveu Costa Filho.

Uma grande falha nos sistemas de TI afetou várias atividades ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações.

De acordo com a empresa de análise de aviação Cirium, até as 7h da manhã desta sexta-feira (horário de Brasília), 1.390 voos haviam sido cancelados em decorrência da pane.

As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã devido a "problemas de comunicação", informou a Administração Federal de Aviação (FAA).

A Cirium aponta que os Estados Unidos tiveram 512 voos até 7h. Na Alemanha, foram 92 e na Índia, 56. Ao menos 45 viagens previstas na Itália foram suspensas e outras 21 no Canadá.

Uma das empresas aéreas afetadas foi a Ryanair, a maior da Europa, que pediu aos passageiros para chegarem aos aeroportos com três horas de antecedência para mitigar o transtorno.

Problemas similares afetaram os aeroportos de Berlim, na Alemanha, Amesterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong, assim como todos os aeroportos na Espanha, anunciaram os administradores dos terminais aeroportuários destes países.

Na Suíça, o aeroporto de Zurique, o maior do país, também suspendeu os pousos até nova ordem. Os aeroportos de Pequim não foram afetados, segundo a imprensa estatal chinesa.

Além de companhias aéreas e dos aeroportos, o apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico.

O problema que provocou um apagão cibernético mundial nesta sexta-feira (19) e perturbações em várias empresas foi "identificado" e está sendo corrigido, anunciou o CEO da CrowdStrike, empresa americana de cibersegurança.

