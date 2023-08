A- A+

Brasil Apagão de energia é o maior do país desde 2009; relembre outros blecautes Nesta terça-feira, diversas regiões do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste sofreram com a queda de energia

Estados do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste sofreram um apagão na manhã desta terça-feira (15). O primeiro registro ocorreu por volta de 8h29. Logo em seguida, houve uma queda de 25% na carga total do sistema, que começou a se recuperar por volta de 8h40. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o apagão interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira. O motivo ainda está sendo analisado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Não é a primeira vez que apagões no território nacional são noticiados. Confira abaixo os maiores apagões brasileiros.

1999

Cerca de 60% do território nacional ficou no escuro após uma descarga elétrica atingir uma subestação de uma companhia energética importante no estado de São Paulo. As regiões do Sul, sudeste e Centro-oeste foram afetadas além do norte do Paraguai que recebia eletricidade do Brasil. 76 milhões de pessoas foram afetadas.

2001

Em 2001, uma falha humana na subestação de Cachoeira Paulista (SP) provocou um blecaute que atingiu o Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais.

Em julho de 2001, o governo de Fernando Henrique Cardoso iniciou um grande programa de investimentos na construção de uma rede de termelétricas, movidas a gás, carvão e óleo combustível e que não dependiam do ciclo das águas. Embora o custo de energia fosse mais alto do que o das usinas hidrelétricas, essas plantas funcionariam como reserva de complementação do sistema.

2009

O apagão de 2009 foi um dos maiores do século. A quantidade de energia desligada com o apagão foi de 28 mil megawatts (MW) no Brasil, afetando 18 estados, e de 980 MW no Paraguai. Uma tempestade causou uma falha no sistema de transmissão elétrica da principal usina de energia do país. Além da ausência completa de energia elétrica outras 14 federativas ficaram parcialmente no breu.

Quase 60 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica por até seis horas, devido à interrupção de três linhas de alta tensão provenientes de Itaipu, afetadas por problemas na subestação de Itaberá, em São Paulo. Segundo cálculos da Firjan, só no Estado do Rio o apagão deixou prejuízos estimados em R$ 1 bilhão. A interrupção, uma das mais longas já registradas no país, durou de três horas e meia a seis horas.

2011

Cerca de 47,7 milhões de pessoas afetadas e cerca de 90% do nordeste desprovido de energia elétrica, todos foram efeitos de uma falha na subestação localizada no município de Jatobá na divisa entre Bahia e Pernambuco.

2012

Em dezembro de 2012, um problema na hidrelétrica de Itumbiara, em Goiás, de propriedade de Furnas, atingiu seis Estados. Só no Rio e em São Paulo, 2,7 milhões de consumidores ficaram sem energia. Dois meses antes, em 25 de outubro, um outro apagão cortou a energia em nove Estados do Nordeste e parte da Região Norte por quase três horas. No dia 3 do mesmo mês, uma falha num transformador em Itaipu afetou cinco Estados (Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Rondônia) e parte do Centro-Oeste.

2014

O apagão que deixou o Sul, Sudeste, Norte e o Centro-Oeste sem energia por quase duas horas, afetou 12 milhões de pessoas.

