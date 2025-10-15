A- A+

apagão Apagão: 'É impossível' que não haja interrupções, diz ministro de Minas e Energia Ministro de Minas e Energia foi convocado para dar explicações na Câmara sobre denúncias envolvendo petróleo venezuelano, urânio e Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, minimizou nesta quarta-feira o apagão que atingiu os estados na madrugada anterior e afirmou que o episódio não pode ser classificado como uma falha do sistema elétrico.

— Nós não tivemos apagão em nosso governo. É um equívoco chamar de apagão um episódio em que não houve interrupção total de energia. Apagão houve em 2021, quando faltou planejamento — disse. — Tivemos duas interrupções parciais, e o sistema funcionou muito bem. Ele funcionou tão bem que impediu que hospitais fossem atingidos.

Silveira afirmou que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi acionado de imediato e que o fornecimento foi restabelecido em cerca de uma hora e meia.

— É impossível, em um país das dimensões do Brasil, que não haja interrupções. Isso acontece em qualquer subestação. Perdemos 10 gigawatts de energia e o sistema reagiu automaticamente, cortando de cada estado de forma matemática — completou.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o apagão foi provocado por um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, por volta de 0h32. O fogo comprometeu o funcionamento do Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por conectar usinas e linhas de transmissão em todo o país.

O abastecimento foi retomado gradualmente entre 1h30 e 2h30, com normalização total até o fim da madrugada. O apagão durou de oito minutos a uma hora, dependendo do estado. Em São Paulo, a Enel registrou 937 mil consumidores sem energia; no Rio, a Light informou que 450 mil clientes foram afetados, principalmente nas zonas Norte, Oeste e na Baixada Fluminense.

O ministro participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara, convocada por deputados da oposição para tratar de denúncias sobre o uso do território brasileiro em um suposto esquema internacional de fraude nas exportações de petróleo da Venezuela, além de questionamentos sobre uma proposta de cooperação nuclear entre Brasil, Rússia e China e os chamados “gastos socioambientais” da Itaipu Binacional após a quitação de sua dívida histórica.

Durante a sessão, Silveira negou irregularidades e afirmou que o ministério atua em conformidade com os acordos internacionais de controle nuclear e com os órgãos de fiscalização brasileiros.

O ministro também comentou o recente contato entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que conversaram por telefone na semana passada.

— Depois desse restabelecimento de diálogo com Trump, estou convidado pela primeira vez para discutir com o ministro de Minas e Energia dos Estados Unidos. Tenho certeza de que essa relação se dará de forma altiva e respeitando os interesses do povo brasileiro — afirmou.

Os requerimentos para a convocação foram apresentados pelos deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Filipe Barros (PL-PR).

Veja também