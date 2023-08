A- A+

Brasil Apagão foi "evento de grande porte", diz diretor da Aneel Norte e Nordeste foram as regiões mais afetadas

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira (15) que o apagão nacional é resultado de “problemas de suprimento” em energia elétrica e foi um "evento de grande porte".

Norte e Nordeste foram as regiões mais afetadas. Parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste também está enfrentando problemas, segundo ele.

— Neste momento, estamos tendo um problema de suprimento nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O Ministério de Energia já comunicou às agências e demais agentes que instituirá um grupo para analisar e estudar as causas desse evento, que é um evento de grande porte. Envolve também algumas áreas da região Sudeste e Centro-Oeste — disse, em reunião pública nesta manhã.

O Ministério de Minas e Energia e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também estão “tomando todas as providências para o rápido restabelecimento” do suprimento de energia, diz ele.

O ministério afirmou que o apagão interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira. Estados do Sudeste também foram afetados.

"A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível", afirma a pasta.

"O ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente", diz a nota.

O ministério reforçou que a interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até as 9h16, 6 mil MW já foram recompostos.

