Apagão nacional deixa prejuízos em Pernambuco

A- A+

Segundo dados da Neonergia Pernambuco, 1,5 milhão de unidades consumidoras (residências, empresas, entre outras) foram atingidas no Estado na manhã desta terça-feira (15) devido ao apagão que afetou boa parte do País por conta de uma sobrecarga no Sistema Interligado Nacional (SIN) – conforme informou o Ministério de Minas e Energia. O incidente perdurou por aproximadamente duas horas e vinte minutos, tendo início por volta das 8h30, sendo concluído às 10h37.

A interrupção no suprimento de energia elétrica também teve impacto no serviço de fornecimento de água por parte da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). De acordo com a empresa, 80% das instalações operacionais da empresa no Estado foram paralisadas por conta da suspensão. Apesar da normalização na área da energia elétrica, a retomada das operações de fornecimento de água precisou levar um tempo maior para que os equipamentos pudessem voltar ao seu pleno funcionamento. Essa retomada estaria ocorrendo gradativamente.

Em nota, a empresa ainda explicou quais cidades foram afetadas pelo episódio. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), Olinda, Paulista e o Cabo de Santo Agostinho continuam com a distribuição de água comprometida. Já no interior, a entrega de água está suspensa nos seguintes municípios: Águas Belas, Araripina, Bodocó, Bom Jardim, Carpina, Chã de Alegria, Chã Grande, Custódia, Exu, Granito, Gravatá, Ipubi, João Alfredo, Lagoa do Ouro, Moreilândia, Orobó, Ouricuri, Parnamirim, Passira, Paudalho, Salgueiro, Serrita, Tracunhaém e Trindade.

Consumidores afetados

Para os consumidores que acabaram tendo prejuízos com o apagão, o Procon Pernambuco deixou algumas orientações. De acordo com o gerente do órgão, Hugo Souza, é importante guardar documentos e deixar tudo registrado. “Mantenha todos os registros relacionados ao incidente, como recibos de compra dos eletrodomésticos danificados, fotos dos danos e informações da queda de energia, como data, horário e duração, etc”, orientou.

Hugo Souza inclusive aconselha que entrem em contato com a distribuidora de energia elétrica imediatamente para relatar o ocorrido e solicitar informações sobre como proceder para receber indenização ou reparo dos danos. Ele também recomenda que o consumidor envie uma notificação por escrito à distribuidora de energia, descrevendo os danos ocorridos, os produtos afetados e os custos associados aos reparos, e solicite uma resposta por escrito confirmando as providências a serem tomadas.

Caso a distribuidora de energia não forneça uma solução adequada, o gerente pede que registrem uma reclamação no Procon-PE. O órgão pode intermediar o conflito entre o consumidor e a empresa. Por fim, nos casos em que não haja solução amigável, Hugo Souza sugere que o consumidor considere buscar indenização por danos materiais junto ao Poder Judiciário. “É importante agir rapidamente e manter registros detalhados para garantir seus direitos como consumidor. Estamos aqui para auxiliá-lo durante todo o processo”, finaliza o gerente.

Impacto no setor público

Em relação a outros serviços públicos, a Prefeitura do Recife comunicou, por exemplo, que os serviços sob sua responsabilidade não foram afetados. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), os semáforos localizados nos principais corredores viários da cidade não enfrentaram problemas devido à presença de sistemas de no-break, garantindo sua independência em relação a eventuais interrupções na rede elétrica.

No que diz respeito à Rede de Saúde Municipal, foi informado que esta não sofreu impactos decorrentes da queda de energia. A interrupção foi de curta duração, permitindo que as unidades mantivessem suas atividades normais, incluindo consultas, exames e cirurgias.

Quanto às aulas na Rede Municipal de Ensino, o órgão municipal disse que estas prosseguiram sem interrupções, com exceção da Escola Josué de Castro, localizada em Joana Bezerra. A unidade enfrentou problemas de falta de energia, e apesar disso, os alunos permaneceram na escola aguardando o completo restabelecimento das atividades e houve distribuição de lanche para garantir a segurança alimentar dos estudantes.

Por outro lado, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes esclareceu que alguns serviços foram paralisados devido ao apagão, a exemplo de serviços administrativos internos que dependem de energia para funcionar, mas tudo foi normalizado quando a energia voltou. No agreste pernambucano, o município de Caruaru não registrou maiores problemas. A Prefeitura do Ipojuca também informou que não sofreu impactos.

Veja também

Noruega Fundo soberano da Noruega tem ganho de 131 bi no 1º semestre