APAGÃO NO BRASIL

Apagão: o que sabemos até agora sobre o incêndio em subestação no PR que causou corte de energia

Todos os estados do país e o Distrito Federal foram afetados. Governo diz que falha 'foi pontual'

Corpo de bombeiros atua em combate a incêndio na subestação de Bateias, em Campo Largo (PR), que originou o apagão em todos os estados brasileiros Corpo de bombeiros atua em combate a incêndio na subestação de Bateias, em Campo Largo (PR), que originou o apagão em todos os estados brasileiros  - Foto: Corpo de Bombeiros do PR/Divulgação

Um incêndio em reator que faz parte de um sistema de transmissão da subestação de Bateias, no município de Campo Largo (PR), nos primeiros minutos de terça-feira (14), causou o segundo maior apagão do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A falha provocou a falta de energia que atingiu todos os estados do país e o Distrito Federal. A Agência Nacional Nacional de Energia Elétrica ( Aneel) mandou técnicos para investigarem o problema e o Ministério de Minas e Energia (MME) falou em "falha técnica pontual".

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) explicou em nota que o incêndio ocorreu à 0h32, em um circuito de linha de transmissão operada pela Eletrobras, provocando desligamento parcial da subestação. Com isso, houve a desconexão da interligação entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

No total, foram cortados 9,7 gigawatts (GW) de energia em todo o país, o equivalente a cerca de 12% de tudo que era consumido naquele momento. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná foram os estados mais atingidos.

Até 2h para normalizar
A subestação funciona numa área da Copel, mas tem mais de um pátio com proprietários diferentes. A empresa disse que o Corpo de Bombeiros do Paraná controlou o incêndio. Já a Eletrobras informou que o incidente será apurado pelo ONS e que trabalha em colaboração com a autoridade para identificar as causas.

A estrutura é um ponto estratégico na conexão do Sistema Interligado Nacional (SIN). Em razão dessa posição, o corte separou o Sul do restante do país. Naquele momento, a região exportava energia para outras partes e, com a desconexão, o restante do sistema deixou de receber a eletricidade da Região Sul e da Hidrelétrica de Itaipu, causando um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de energia.

Diante desse quadro, foi acionado o Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac), um sistema automático de proteção. O Erac funciona como um freio de emergência: ele corta parte da demanda de energia de forma controlada e temporária, permitindo que o equilíbrio entre geração e consumo seja restabelecido. É uma forma de evitar interrupções de maiores proporções.

A recomposição das cargas foi conduzida de forma controlada. Segundo o MME, em menos de uma hora, o fornecimento nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foi restabelecido, alcançando mais de 90% do sistema. A Região Sul, onde se originou a interrupção, teve normalização total por volta de 2h.

O ministério procurou demonstrar que não ocorreu falta de energia, mas uma "falha técnica pontual em equipamento da subestação, havendo abundância de geração energética no período". A conclusão veio após uma reunião de emergência com os órgãos do setor elétrico. Não houve entrevista à imprensa, como é praxe nesses eventos.

'Não foi falta de energia'
Em nota, o ministro Alexandre Silveira disse que "o sistema elétrico respondeu corretamente, dentro dos protocolos previstos, e as interrupções foram rapidamente sanadas". O ministro foi ao Palácio do Planalto se reunir com o presidente Lula para tratar do tema.

Mais cedo, Silveira disse:

"Não foi falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Não houve grandes danos ao sistema. Foi falha pontual".

Segundo o ONS, a ocorrência foi um "fato isolado, com ágil resposta do time técnico do Operador, e causada por um problema externo".

A Aneel vai mandar técnicos ao Paraná para investigar a origem do apagão. Além disso, serão instaurados processos de fiscalização para apurar responsabilidades.

O ONS deve concluir o relatório sobre o apagão em 30 dias. O documento fará uma análise detalhada do ocorrido. Uma questão fundamental de se entender é por que um problema considerado simples (já que o incêndio foi localizado) teve consequências generalizadas, não sendo contidas pelos equipamentos.

O especialista em energia elétrica Julio Cintra avalia que o episódio deixa a leitura de que o governo vem subestimando impactos do problema do setor elétrico, que inclui a falta de manutenção e de investimento para reforçar infraestruturas em caso de problemas:

"A resposta deveria ter sido imediata. Isso causa insegurança e mostra que a comunicação precisa ser coordenada. O apagão revelou a vulnerabilidade do sistema".

O professor de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília e ex-superintendente da Aneel, Ivan Camargo ressalta que ocorrências como incêndios em reatores são comuns. Segundo ele, alguma falha maior do que a que foi apontada causou o efeito dominó no sistema elétrico:

"Tivemos um incêndio em um reator, esses incêndios, ou eliminação de reatores em subestações, ocorrem com frequência, e não acontece nada. Dessa vez, aconteceu, com certeza, mais alguma coisa, que a gente ainda não sabe".

