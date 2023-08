Apagão: sistema elétrico foi restabelecido às 14h30, diz Ministério de Minas e Energia

A- A+

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou em nota, na tarde desta terça-feira (15), que o sistema nacional de energia foi restabelecido às 14h30, "restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades".

O apagão atingiu 25 dos 26 estados e o Distrito Federal. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que blecaute envolveu uma "ação controlada" – ou seja, proposital – para evitar que o problema na rede se espalhasse.

De acordo com a explicação do órgão, uma "ocorrência" às 8h31 levou a uma "separação elétrica" no sistema interligado.

Na prática, é como se as regiões Norte e Nordeste do país tivessem se desconectado das regiões Sul e Sudeste. Foi o maior apagão no País desde 2009.

